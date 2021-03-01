SON DAKİKA! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan flaş açıklama: İstanbul'da kademeli normalleşme...

Türkiye nefeslerini tuttu, Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı yeni kararları bekliyor. Kabine toplantı öncesi şüphesiz en çok merak edilen İstanbul, İzmir ve Ankara'da atılacak adımlar... Kritik toplantı öncesi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan normalleşmeye dair bir açıklama geldi. Vali Yerlikaya, İstanbul İl Sağlık Müdürü'nün de katıldığı kritik bir toplantı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Yerlikaya, kademeli normalleşmenin ele alındığını ifade etti.