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! Valisi Ali Yerlikaya'dan flaş açıklama: İstanbul'da kademeli normalleşme...

haberine göre; Valisi Ali Yerlikaya, normalleşme sürecine ilişkin bir açıklamada bulundu. Vali Yerlikaya, konuya ilişkin bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtirken, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun da toplantıya katıldığını bildirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 1.3.2021 15:51 Son Güncelleme: 1.3.2021 16:19 ABONE OL
SON DAKİKA! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan flaş açıklama: İstanbul'da kademeli normalleşme...

Türkiye nefeslerini tuttu, Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı yeni kararları bekliyor. Kabine toplantı öncesi şüphesiz en çok merak edilen İstanbul, İzmir ve Ankara'da atılacak adımlar... Kritik toplantı öncesi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan normalleşmeye dair bir açıklama geldi. Vali Yerlikaya, İstanbul İl Sağlık Müdürü'nün de katıldığı kritik bir toplantı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Yerlikaya, kademeli normalleşmenin ele alındığını ifade etti.

YERLİKAYA'DAN NORMALLEŞME AÇIKLAMASI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı son dakika açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve sağlık idarecilerimizle İstanbulumuzdaki kademeli normalleşme sürecimize dair değerlendirmelerde bulunduk.

Vali Yerlikaya toplantıya ilişkin fotoğrafları da yine sosyal medya hesabından paylaştı.

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SON DAKİKA! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan flaş açıklama: İstanbul'da kademeli normalleşme...
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