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: Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlıyor? normalleşme kararlarını açıklayacak

haberi... Kabine toplantısı tarihi için geri sayım sona erdi. Cumhurbaşkanı başkanlığında yapılacak olan kabine toplantısında normalleşme süreci, kısıtlamalar ne zaman kalkacak sorusu ve restoranların durumu istişare edilecek. Yeni haftanın başlaması ile birlikte 'kabine toplantısı ne zaman', ' saat kaçta açıklama yapacak' sorularının yanıtı merak konusu oldu. Resmi programa göre, kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte masadaki konular ve kabine toplantısı saati…

Giriş Tarihi: 1.3.2021 09:36 Son Güncelleme: 1.3.2021 09:37 ABONE OL
Son Dakika: Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme kararlarını açıklayacak

Bilim Kurulu tavsiye kararları üzerine kasım ayında getirilen kısıtlamalar, vaka sayılarındaki düşüşün ardından yeniden gündem oldu. 'Kabine toplantısı ne zaman' sorusu normalleşme takviminin açıklamasının ardından milyonlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yeni haftada kabine toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta açıklama yapacak? İşte, normalleşme takvimi ve kısıtlamaların görüleceği kabine toplantısı hakkında detaylar ve toplantı saati…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nda çok önemli açıklamalar yaptı. Koca, Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağını da açıkladı.

Son Dakika: Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme kararlarını açıklayacak

KADEMELİ NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

  • Dört gruba ayrılan iller düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandırılacak.
  • Okullarda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilecek.
  • Restoran, cafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde belirlenecek.
  • Uzaktan eğitimle eğitimine devam edenlerin durumu illerdeki vaka sayısı baz alınarak planlanacak.
  • Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması illerdeki vaka sayısı, aşılama ve diğer kriterlere göre değerlendirilip aşamalı olarak kaldırılacak.
  • İller vaka sayısı ve aşı durumuna göre dört gruba ayrılacak.
Son Dakika: Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme kararlarını açıklayacak

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Salgın tedbirlerinden etkilenen, sıkıntı yaşayan esnaf ve şirketlerimizin olduğunu biliyoruz. Teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletiyoruz. Salgının seyrine göre tedbiri elden bırakmayacak şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz.

Son Dakika: Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme kararlarını açıklayacak

Son kabine toplantımızın ardından okullarımızda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiş müjdesini milletimizle paylaştık. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilimizde yüz yüze eğitim ertelenmiş olsa da belirlenen kriterlere ve takvime göre bu süreç devam edecektir." dedi.

Son Dakika: Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme kararlarını açıklayacak

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Şubat 2021 Perşembe günü gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu ve Kabine Toplantısı tarihini açıkladı. Buna göre; Kabine Toplantısı 1 Mart 2021 Pazartesi günü yapılacak.

Son Dakika: Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme kararlarını açıklayacak

"SALGININ DÜNYA, ÜLKEMİZ VE ŞEHİRLERİMİZDEKİ SEYRİNİ DEĞERLENDİRDİK"

Kabine toplantısında görüşülen konulara değinen Erdoğan, "Toplantımızda salgının dünya, ülkemiz ve şehirlerimizdeki seyrini ayrıntılı olarak tekrar değerlendirdik. Kimi şehirlerimizde karşımıza gayet iyi bir fotoğraf ortaya çıkarken kimi şehirlerimizde hala sıkıntının ciddi düzeylerde olduğunu gördük. İnşaAllah devlet ve millet olarak el ele verip tedbirlere uyarak bu musibetin üstesinden hep birlikte geleceğiz.

Son Dakika: Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme kararlarını açıklayacak

Aşı çalışmaları hızla sürüyor. Şu anda 5,5 milyonun hemen hemen üzerinde bir aşılama kampanyasını tamamladık. Bunun dünyada neredeyse benzeri yok. Bu işi başaran Türkiye oldu. İlk etapta ihtiyaç duyacağımız aşılarla ilgili gereken bağlantıları yaptık. Tedariklerini de parça parça gerçekleştiriyoruz. Asıl önem verdiğimiz yerli aşı çalışmalarını da yakından takip etmeyi sürdürüyoruz." Dedi.

Son Dakika: Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme kararlarını açıklayacak

"İLLERİMİZ 4 GRUBA AYRILACAK"

"Yaptığımız değerlendirmeler ışığında salgın tedbirleriyle ilgili şu hususları milletimizle paylaşmak istiyorum" diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti; "Mart, aşılamada çok büyük mesafe katedeceğimiz ve yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. Bu çerçevede illerimizi Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz. Özellikle salgın tedbirleri sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, cafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır."

Son Dakika: Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme kararlarını açıklayacak

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ KALKMASI İÇİN…"

"Hala uzaktan eğitimle eğitimlerine devam eden öğrencilerimizin durumu da yine illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir.

Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasının da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz.

Son Dakika: Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme kararlarını açıklayacak

Burada önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde sürekli azalmasıdır. Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar hassas davranırsa normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir. Türkiye küresel salgın krizini başarıyla yürütmüş bir ülkedir." dedi.

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Son Dakika: Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme kararlarını açıklayacak
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