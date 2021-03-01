Son Dakika: Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme kararlarını açıklayacak

Bilim Kurulu tavsiye kararları üzerine kasım ayında getirilen kısıtlamalar, vaka sayılarındaki düşüşün ardından yeniden gündem oldu. 'Kabine toplantısı ne zaman' sorusu normalleşme takviminin açıklamasının ardından milyonlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yeni haftada kabine toplantısı ne zaman yapılacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte, normalleşme takvimi ve kısıtlamaların görüleceği kabine toplantısı hakkında detaylar ve toplantı saati…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nda çok önemli açıklamalar yaptı. Koca, Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağını da açıkladı.