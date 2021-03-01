Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların merakla beklediği Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. 'Yerinde karar' dönemiyle birlikte normalleşme süreci ile ilgili alınan kararları tek tek açıklayan Başkan Erdoğan, "Kafe, restoran ve lokantalar ne zaman açılacak?" sorusunun da yanıtını verdi. İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı...
SON DAKİKA: KAFE, RESTORAN VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Başkan Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Restoran, kafeterya, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 7 ile akşam 19.00 arasında yüzde 50 kapasiteyle sürdürebileceklerdir.
Son dakika haberi: Kafe, restoran ve lokantalar ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama | Video
Halı saha, yüzme havuzu gibi tesisler düşük riskli illerde sabah 9 ile akşam 19.00 arasında faaliyet gösterecekler." dedi.
İşte kontrollü normalleşme sürecinde alınan kararlar:
Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.
Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek.
İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.
Orta ve düşük riskli bölgelerde orta ilkokul liselerdeki eğitim başlayacaktır.
Restoran, lokanta ve kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir.
Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir.
Sokağa çıkma saatler 65 yaş üstü 21 yaş için orta ve düşükte kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek yerlerde çıkma süreleri arttırılacaktır.
Sivil toplum kuruluşları, kooparatifler vb kuruluşlar düşük, orta, yüksek illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılacaktır.