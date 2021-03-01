Son dakika haberi: Kafe, restoran ve lokantalar ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama

Halı saha, yüzme havuzu gibi tesisler düşük riskli illerde sabah 9 ile akşam 19.00 arasında faaliyet gösterecekler." dedi.

İşte kontrollü normalleşme sürecinde alınan kararlar:

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.



Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek.



İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.