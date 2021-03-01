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haberi: , ve lokantalar ne zaman açılacak? 'dan flaş açıklama

haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "kademeli normalleşme" gündemiyle gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararları açıkladı. Kabine Toplantısı'nın ardından özellikle işverenlerin merakla beklediği ", ve lokantalar ne zaman açılacak?" sorusu da yanıt buldu. İşte son dakika haberinin dikkat çeken ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 1.3.2021 20:25 Son Güncelleme: 1.3.2021 21:00 ABONE OL
Son dakika haberi: Kafe, restoran ve lokantalar ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların merakla beklediği Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. 'Yerinde karar' dönemiyle birlikte normalleşme süreci ile ilgili alınan kararları tek tek açıklayan Başkan Erdoğan, "Kafe, restoran ve lokantalar ne zaman açılacak?" sorusunun da yanıtını verdi. İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı...

SON DAKİKA: KAFE, RESTORAN VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Başkan Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Restoran, kafeterya, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 7 ile akşam 19.00 arasında yüzde 50 kapasiteyle sürdürebileceklerdir.

Son dakika haberi: Kafe, restoran ve lokantalar ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama | Video

Halı saha, yüzme havuzu gibi tesisler düşük riskli illerde sabah 9 ile akşam 19.00 arasında faaliyet gösterecekler." dedi.

İşte kontrollü normalleşme sürecinde alınan kararlar:

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek.

İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.



Orta ve düşük riskli bölgelerde orta ilkokul liselerdeki eğitim başlayacaktır.

Restoran, lokanta ve kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir.

Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir.



Sokağa çıkma saatler 65 yaş üstü 21 yaş için orta ve düşükte kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek yerlerde çıkma süreleri arttırılacaktır.

Sivil toplum kuruluşları, kooparatifler vb kuruluşlar düşük, orta, yüksek illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılacaktır.


Hedefimiz mümkün olan en kısa sürede ülkemizin tamamında normalleşme sürecini tamamlamaktır. Salgın boyunca her konu da öncü ve örnek olan Türkiye'nin kısıtlamaların gevşetilmesi, tamamen kaldırılması hususunda aynı başarıyı göstereceğine yürekten inanıyorum.

Son dakika: Kabine toplantısı kararları açıklandı! Sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? Kafe ve restoranlar nerelerde açıldı?

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Son dakika haberi: Kafe, restoran ve lokantalar ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama
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