Son dakika | Uzmanlardan İstanbul için 3 kritik uyarı

Son dakika haberi: Normalleşme sürecinin eşiğinde olduğumuz koronavirüs ile mücadele döneminde uzmanlardan 3 kritik uyarı geldi. Özellikle İstanbul için geçtiğimiz hafta başlayan normalleşme tartışmaları gündemdeki sıcaklığını korurken nüfusun çokluğu nedeniyle tedbirlerin kaldırılma kararının ilçe ilçe alınması gerektiği fikri ortaya atılmıştı. Ancak buna karşı önemli bir fikir ve uyarı daha geldi.

İşte İstanbul için dikkat edilmesi gereken gerçek ve uzmanların son dakika uyarıları;