Türk siyasi tarihine damgasını vurdu

Milli Görüş'ün kurucusu, ilim, fikir, siyaset ve devlet adamı Necmettin Erbakan, ölümünün 10.yıl dönümünde "Yaşanabilir Türkiye" programıyla anıldı. 27 Şubat 2011'de milyonlarca insanın duaları eşliğinde ebedi hayatı uğurlanan Erbakan'ı rahmet, minnet ve şükranla bir kez daha yad edildi. Saadet Partisi tarafından düzenlenen anma toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop birer mesaj gönderdi. Toplantıda konuşan davetliler Erbakan'ın 28 Şubat sürecinde gösterdiği sağduyu ve mücadele ile devletin ve milletin zarar görmemesine özen gösterdiğini belirterek duygularını şöyle dile getirdiler:Erbakan'ın hayatı boyunca milletin inancını, değerlerini küçümseyenlerle mücadele etti. Milletin değerlerini istismar edenlere karşı çıktı. Hayatı boyunca işçinin, çiftçinin, esnafın, memurun emeklinin hakkını savundu. Hiçbir zaman kimseyi ötekileştirmedi.Milli görüş, muhterem Erbakan hocamızdan bizlere kalan bir emanettir. Milli Görüşçüler, onun hatırasına saygı göstererek çizdiği çizgide yürüyecekler.Hocamız, gerek Milli Görüş hareketinin kurucusu, gerekse 54'üncü hükümetin başbakanı olarak Türk siyasi tarihine damgasını vurmuştur. Tek parti zihniyetinin Türkiye'nin sosyal, siyasal ve kültürel hayatında açtığı derin yaraların giderilmesinde de Erbakan'ın çok önemli rolü oldu. Hocamız, maruz kaldığı onca hukuksuzluğa rağmen mücadelesini demokratik zeminde yürüterek ülkemizde sivil siyasetin güçlenmesine katkı sağlamıştır.86 senelik mahzunluğun ardından Ayasofya'yı yeniden ibadete açarak, Sultan Fatih'in vasiyeti yerine getirme yanında Erbakan Hocamızın en büyük hayalini de gerçeğe dönüştürdük.