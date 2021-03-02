Bursa, Antalya ve İzmir illeri için renk kodları belirlendi! Bursa, Antalya, İzmir hangi risk grubunda?

Bugün Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleşen kabine toplantısının ardından alınan yeni kararlar duyuruldu. İllerin İllerin risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldığının açıklanması sonrasında Bursa, Antalya, İzmir illerinde yaşayanlar Bursa, Antalya, İzmir hangi risk grubunda - hangi renk kodları? sorularına yanıt aramaya başladı.
Bursa, Antalya, İzmir hangi risk grubu ve renk kodu detayları şu şekilde…
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Türkiye corona virüsü risk haritasına göre,
olarak açıklandı.
Başkan Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme kararları şöyle;