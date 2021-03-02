Çok yüksek, yüksek, orta ve düşük riskli iller hangileri? Koronavirüs risk haritası ile Mavi, Sarı, Turuncu ve Kırmızı renkli iller neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından son dakika açıklamaları yaptı. Erdoğan, yeni normalleşme takvimini açıklarken tedbirlerin illerin risk durumuna göre kaldırılacağını duyurdu. Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'nın düşük, orta ve yüksek risk haritasını kamuoyuna duyururken mavi, sarı, turuncu ve kırmızı riskli iller hakkında da bilgi verdi. Bilindiği gibi, haftalık olarak bu risk haritası güncelleniyor ve vaka sayısına göre iller kırmızı, mavi, sarı ve turuncu olarak sıralanıyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR HANGİ RENK GRUBUNDA, RİSKİ NE?

İstanbul, Ankara ve İzmir renk grubu da Sağlık Bakanlığı'nın haritası ile belli oldu.

ÇOK YÜKSEK, YÜKSEK, ORTA VE DÜŞÜK RİSKLİ ŞEHİRLER HANGİLERİ?

İşte, çok yüksek, yüksek, orta ve düşük riskli iller ile mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renkli iller...