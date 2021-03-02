HDP’li Pervin Buldan’a Uşak cevabı

Türkiye'nin Kovid-19 risk haritasında renklere göre risk bölgeleri gösterildi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise düşük riskli olarak belirlenen mavi renkli risk bölgelerini HDP'nin kazandığı illermiş gibi göstererek bir ileti paylaştı. Buldan, sosyal medyadan "Adıyaman'ı kaybettik ama Uşak'ı aldık" ifadelerini kullandı.

"VİRÜSLERE OLMADIĞI GİBİ TERÖR ÖRGÜTLERİNE DE DESTEKÇİLERİNE DE YER YOK."

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Buldan'ın iletisini alıntılayarak anında cevap verdi. Çakın, sosyal medya hesabından "Burası vatan sevdalısı Efeler diyarı Aşıklar şehri Uşak. Virüslere olmadığı gibi terör örgütlerine de destekçilerine de yer yok. Böyle biline" dedi.



Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ise Buldan'ın paylaşımı için şu yorumu yaptı: "Değil Uşak'ı bu aziz vatanın bir karış toprağını bile ancak rüyanızda görürsünüz. Siz HDPKK'lıların en iyi bildiği iş kemiğinizi veren ellere uşaklık etmektir."