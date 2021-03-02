İBB’deki kadrolar HDP ve İYİ Parti’ye peşkeş çekildi

Üsküdar Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri Ahmet Başbaydar, Hüseyin Kazan, Köksal Durmuş ve Selahattin Kamışoğlu 29 Eylül 2020'de partilerinden istifa etti. CHP'den istifa eden 4 meclis üyesinden Köksal Durmuş ve Selahattin Kamışoğlu 5 ay sonra taktıkları rozetle AK Parti'ye geçti. SABAH gazetesine konuşan Hüseyin Kazan, istifa etme gerekçelerini İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendilerine kapıyı tamamen kapatması ve taleplerini ileten vatandaşların hiçbir sorununa çözüm getirilmemesi olduğunu vurguladı. Kazan, "İBB 25 yıl sonra iktidar partisinden alındı. Ekrem Bey bir kenara çekilmiş, Murat Ongun'a İBB'yi yönetme yetkisi vermiş. O da daire başkanlarını atadı. Daire başkanları, Ongun'un onayı olmadan hiçbir şey yapamıyor. Ongun'un onay verdikleri yapılıyor, onay vermedikleri yapılmıyor. Seçimden sonra bir kere dahi olsun ne İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ile ne de yanındakilerle görüşebildik" dedi. İBB kadrolarının İYİ Parti'ye ve HDP'ye peşkeş çekildiğini belirten Hüseyin Kazan "İnsanlarımız geliyor, makul sorunlarını dile getiriyor. Biz bunları il örgütünde iletiyoruz ancak hiçbiri çözüme kavuşmuyor. Lafta hak veriyorlar ancak icraat yok. İBB'de İYİ Parti istediği telden çalıyor. İstediği işi anında yapıyor. HDP'ye zaten İSKİ'de kanalizasyon kazı işlemlerini ve İSPARK'ı teslim etmişler. Onlar oradan götürüyor. Bölgemizde artık vatandaşla oturup konuşamıyoruz. Yeminlerimiz bile vatandaş nezdinde geçerli değil" şeklinde konuştu.İstifa nedenlerinin kişisel olmadığını, karşılaştıkları sorunların tüm CHP'li meclis üyelerinin hepsinin sorunu olduğuna değinen Kazan şöyle devam etti: "İBB Başkanı bir tane soruna çözüm bulmuş değil. Seçim döneminde bir sürü sözler verildi ancak İstanbul 5 yıl geriye gitti. İBB Başkanı'nın çalışmak diye bir derdi yok. 'Çocuklarımın ergenliğini kaçırmak istemiyorum' deyip tatillere gidiyor. 'Elazığ'da deprem oldu oraya gideceğim' dedi, soluğu Erzurum Palandöken'de aldı, kayak yaptı. Madem ailenize vakit harcamak istiyorsanız, neden bu göreve geldiniz? AK Parti'nin var olan, yapılmış projelerinin üzerine yatıyoruz. AK Parti'nin geliştirdiği, yaptığı projelere de çamur atılıyor."