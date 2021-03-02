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: Kafeler, restoranlar, lokantalar açıldı mı, ne zaman açılacak? Risk haritasına göre, kafelerin, restoranların açılacağı iller ve çalışma saatleri

haberleri... Günlerdir tartışılan restoran ve kafelerin açılış tarihiyle ilgili kritik gün geldi. Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından restoran ve kafelerin açılışıyla ilgili son durum netleşti. Tüm Türkiye’nin merakla beklediği, kafeler, lokantalar ve restoranlar açılacak mı ve ne zaman açılacak sorusunun yanıtı Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, 'Kafe, restoran, kıraathaneler çok riskli iller dışında sabah 07.00 - 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açılacaktır.' dedi.

Betül ALAKENT Betül ALAKENT
Giriş Tarihi: 2.3.2021 07:09 Son Güncelleme: 2.3.2021 07:10 ABONE OL
SON DAKİKA: Kafeler, restoranlar, lokantalar açıldı mı, ne zaman açılacak? Risk haritasına göre, kafelerin, restoranların açılacağı iller ve çalışma saatleri

Son dakika haberleri... Kafeler, restoranlar ve lokantalar açılacak mı sorusu bugün Kabine Toplantısı ile birlikte yanıt buldu! Bir süredir paket servis ve gel-al hizmeti ile müşterilerine ulaşan bu işletmelerin açılacağı tarih merak ediliyordu. Konuya ilişkin son dakika açıklaması Başkan Erdoğan tarafındna yapıldı. Erdoğan, 'Kafe, restoran, kıraathaneler çok riskli iller dışında sabah 07.00 - 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açılacaktır.' dedi. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının tamamı...

KAFE, RESTORAN VE LOKANTALAR AÇILDI MI?

Kafe, restoran, kıraathaneler çok riskli iller dışında sabah 07.00 - 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açılacaktır. Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecektir.

Mavi listede yer alan illerde ise kafe ve restoranlar tam açılacak. Ancak tüm illerde kafe ve restoranlara yüzde 50 kapasite sınırı getirilecek. HES kodu ile giriş izni verilecek.

Kovid-19 vaka sayıları bakımından Ankara'nın yanı sıra, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş,

Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars da orta riskli (sarı) grupta yer aldı.

İstanbul ve İzmir'in yanı sıra, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu,

Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan, Kovid-19 vakaları bakımından yüksek riskli (turuncu) iller oldu.

Kovid-19 vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop,

Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) grupta yer aldı.

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak,

Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır Kovid-19'da düşük riskli(mavi) iller oldu

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SON DAKİKA: Kafeler, restoranlar, lokantalar açıldı mı, ne zaman açılacak? Risk haritasına göre, kafelerin, restoranların açılacağı iller ve çalışma saatleri
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