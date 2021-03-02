SON DAKİKA: Kafeler, restoranlar, lokantalar açıldı mı, ne zaman açılacak? Risk haritasına göre, kafelerin, restoranların açılacağı iller ve çalışma saatleri

Son dakika haberleri... Kafeler, restoranlar ve lokantalar açılacak mı sorusu bugün Kabine Toplantısı ile birlikte yanıt buldu! Bir süredir paket servis ve gel-al hizmeti ile müşterilerine ulaşan bu işletmelerin açılacağı tarih merak ediliyordu. Konuya ilişkin son dakika açıklaması Başkan Erdoğan tarafındna yapıldı. Erdoğan, 'Kafe, restoran, kıraathaneler çok riskli iller dışında sabah 07.00 - 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açılacaktır.' dedi. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının tamamı...