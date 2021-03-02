CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aylardır kulağını tıkadığı Diyarbakır annelerini, kardeşi Celal Kılıçdaroğlu ziyaret etti. Elinde, "Ben de ağabeyimi HDP'den istiyorum" yazılı fotoğraf ile çadıra gelen kardeş Kılıçdaroğlu, "Kemal abimi PKK ve FETÖ eline geçirmiş. Diyarbakır annelerine hem destek olmaya hem de ağabeyimin dostlarım dediği HDP ve İYİ Parti tarafından bırakılması için geldim" dedi.Ağabeyinin, Diyarbakır annelerini ziyaret etmemesine tepki gösteren Celal Kılıçdaroğlu, "Buradaki CHP'nin il başkanı, ilçe başkanları gelmedi. Niçin gelmiyor? Ağabeyim Selahattin Demirtaş için, Ankara'dan İstanbul'a yürüyeceğine, Ankara'dan Diyarbakır'a yürüsün. Bu anneler çocuklarını bekliyor. Artık annelerin yüzünü güldürelim. Çocukları annelerine teslim edin. Ağabeyim de, HDP'ye bağlı kaldı ve anneleri görmezden geldi. Bu anneler ne para istiyor, ne pul istiyor, sadece evlat istiyor, evlat" dedi.Diyarbakır HDP İl Binası önündeki eylem, bugün 1.5 yılını dolduruyor. Eyleme katılan aile sayısı 208'e ulaşırken, 24 anne çocuğunu PKK'dan kurtardı. Aynı sürede 274 PKK'lı terörist de güvenlik güçleri tarafından ikna edilerek teslim oldu. Teslim olanlardan bazıları Diyarbakır annelerinin bekleyişinden etkilendiklerini söyledi.