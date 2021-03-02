Kripto programın şifresi çözüldü

Darbegirişimi sırasında FETÖ'nün jandarma yapılanmasındaki "Marmara bölge imamı" olduğu belirlenen Nihat Keskin'in gözaltına alındığı sırada evinin çöp kutusunda ele geçirilen flaş bellek ve SD karttaki şifreli programı çözmek üzere MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı personelinden uzman ekip oluşturuldu. Ekipler, çalışmaları sonucunda program içerisindeki şifreli kayıtları, "Excel" dokümanlarına çevirerek, okunabilir hale getirdi.Programda, "katalog" ve "personel" adında dosyalar oluşturulduğu ve örgütün "sivil imamlarının" bu programla kendilerine hiyerarşik olarak bağlı örgüt üyeleri ve jandarma personeli hakkında sorgulama yapabildiği tespit edildi.Çözümlerin içerisinde FETÖ üyesi jandarma personelinin kimlik ve iletişim bilgileri, araç plakaları, eğitim durumlarına yönelik notların yer aldığı, ayrıca örgüt mensubu olmayan personel hakkında da fişleme yapıldığı ortaya çıkarıldı. Mahrem yapılanmada görevliyken SD karta veri girişi yaptığını itiraf eden Ali D, "Daha çok astsubayların görev yaptıkları kurumlardaki personelin siyasi görüşü, bağımlılıkları, arkadaş çevresi, cemaate bakışı gibi bilgiler girilirdi" ifadelerini kullandı.FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada sivil asker ağabeyinin kullandığı patates hattın deşifre edilmesinin ardından eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı Serdar Atasoy ile birlikte gözaltı kararı verilen Tuğgeneral Nuri Canıkıymaz, Edirne'de sınırı geçmeye çalışırken yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı eski Personel Daire Başkanı olan Canıkıymaz soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya getirildi. Canıkıymaz, sevk edildiği Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.