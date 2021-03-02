Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de bir araya geldi. Kritik toplantıda normalleşme takvimi masaya yatırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun önerilerini sunum şeklinde aktardı. Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?' sorularına ulusa sesleniş konuşması ile yanıt verecek. 3.5 saat süren toplantı dakikalar önce sona erdi.

Başkan Erdoğan, milyonlarca vatandaşın merak ettiği soruları yanıtladı. Peki okullar yüz yüze eğitime geçecek mi? Kafe ve restoranlar açılıyor mu? Sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı?

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