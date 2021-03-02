‘Terörü destekleyen vekillerle ilgili gereken adımı atacağız’

AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Türkiye Büyük Millet Mecilisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özkan şunları söyledi:28 Şubat süreci; demokrasimize, temel hak ve özgürlüklerimize, inançlarımıza, milli ve manevi değerlerimize ve tüm medeniyet değerlerimize karşı girişilen topyekûn bir haçlı saldırısıdır. Gezi Olayları, 17-25 Aralık darbe girişimleri, 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi, uluslararası destekli terör dalgası ve benzeri girişimler, milli irade üzerine hegemonya kurmak isteyen iç ve dış güçlerin hâlâ var olduğunu göstermektedir. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımız, darbecileri ve zihniyetini bu topraklardan ilelebet söküp atacak, darbeci ruhtan arındıracak, istiklal mücadelesinin milli ve manevi ruhundan ilham alan, demokratik, özgürlükçü, sivil yeni anayasa yapma çağrısında bulunmuştur. Kadim devletimizin geleceği için yeni anayasaya amasız, fakatsız destek vermek işte bu acılarla dolu darbe ve vesayet süreçlerine en güzel cevap olacaktır.Terör suçları başta olmak üzere, anayasal düzenimize karşı suçlar başta olmak üzere şu anda parlamentomuzda yaklaşık 1300 dokunulmazlık dosyası bulunmakta. Meclis'e ulaşan fezlekelerle alakalı milletimiz bizlere, 'Anayasal düzene karşı suç işleyenlere sessiz mi kalacaksınız?' diye soruyor. Hukuk ve anayasa çerçevesinde, terör örgütünü destekleyen bütün milletvekilleriyle ilgili gerekli adımları atacağız. Bu anlamda hükümetimizin kararlılığı tamdır. Yasama dokunulmazlığı terör propagandası yapmak için kullanılamaz.CHP ve genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir.