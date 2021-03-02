Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme: Vurgun ürkütücü boyutlara ulaştı...

ŞİŞİRİLMİŞ FATURA OYUNU

Yalova Belediyesinden yapılan bir ihale sonucu 225 Bin TL karşılığında mezbaha işi alan ve aldığı işi taahhüt ettiği 2018 yılında tamamlayan iş insanı Levent P, 2018 yılından bu yana kendisine kasten ödeme yapmayan Başkan Yardımcısı Halit Güleç'ten şikayetçi olurken verdiği ifade ise adeta kan dondurdu. Levent P ifadesinde, alacağı olan 225 Bin TL'nin evraklarının, Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in gönderdiği iki isim üzerinden düzenlenmesini istediğini, faturanın 325 Bin TL olarak düzenleneceğini ve bu sayede bu iki isim üzerinden Belediyeden 100 Bin TL daha fazla para alınmaya çalışıldığını belirtti. Levent P, bu teklifin kendisine, Halit Güleç'in talimatıyla yakın arkadaşları olan İlhan Ü ve Celal O tarafından geldiğini ikili ile bir çay ocağında konuştuklarını ve devleti dolandırmayı amaçlayan bu teklifi kabul etmediğini söyledi.