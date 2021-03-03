Ahmet Şık’ın kardeşi Uğur Şık’a CHP’li belediyeden torpil!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile HDP 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerinde gizli ittifak yapmış, özellikle büyükşehir belediyelerinde HDP, CHP'ye destek olmuştu. Hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu seçimlerden hemen sonra HDP İstanbul İl Başkanlığını ziyaret ederek teşekkürlerini dile getirmişti.

İMAMOĞLU HDP'YE TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP İstanbul İl Başkanlığını ziyaretinde "HDP'ye oy veren vatandaşlarımızın ilçelerdeki görevli arkadaşların bize olan teveccühleri bize olan destekleri de bizim için çok değerliydi. HDP'li olan vatandaşlarımıza da teşekkürümü burada yeniliyorum. Demokrasiye olan inançları ve teşvikleri ve takviyeleri konusunda da HDP yönetiminin söylemlerini, bu seçim sürecinde çok değerli buluyorum. Yeni bir siyaset iklimi, yeni bir atmosfer oluşmasını önemsiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

HDP VE CHP'NİN İŞBİRLİĞİ GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

ATV ekranlarına yansıyan görüntülerde ise 31 Mart yerel seçimlerden önce Antalya'da gerçekleşen bir toplantıda HDP ile CHP'nin işbirliği başkan düzeyindeki buluşmada ortaya çıkmıştı. CHP ve HDP gizli ittifakının seçim sonrasında da yansımaları olmuş, bazı CHP'li belediyeler HDP'li kimi isimleri işe almaya başlamıştı.

AHMET ŞIK'IN KARDEŞİ UĞUR ŞIK, ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU ŞUBE MÜDÜRÜ OLDU

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, yerel seçimlerden sonra 1 Nisan 2020 tarihinde HDP'den istifa etmişti. Ancak öncesinde 1 Kasım 2019 tarihinde kardeşi Uğur Şık, CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda figüran olarak işe başladı.

İddiaya göre; Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda işe başlayan Uğur Şık burada figüranlık bile yapmamış, bankamatik memuru gibi çalıştırılmıştı. CHP'li belediyede iş bulan Ahmet Şık'ın kardeşi Uğur Kış, Adana'daki işi sonrasında CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda Şehir Tiyatrosu Şube Müdürlüğü görevine getirildi. Uğur Şık'ın Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Şube Müdürü olduğuna dair bilgi belediyenin internet sitesinde yer aldı.