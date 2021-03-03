Esenyurt Belediyesi’nde bir kişiye dört müdürlük!

DENİZLİ'DE DE BİR KİŞİYE ÜÇ MÜDÜRLÜK VERİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca Denizli'de CHP'li Merkezefendi Belediyesi'nde de aynı durumun olduğu ortaya çıktı. Merkezefendi Belediyesi'nin internet sitesinde yer alan şemada, Ayşe Güven isimli çalışanın Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü görevlerini yürüttüğü bilgisine yer verildi.





Aydın'ın Efeler Belediyesi'nde ise daha önce bir kişiye üç ayrı müdürlük verildiği basına yansımıştı. Efeler Belediyesi'nde internet sitesinde yer alan bilgilerde Eralp Atay'ın Mezarlıklar Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü olmak üzere iki ayrı görevini devam ettirdiği görülüyor.

"LİYAKAT NE GÜZEL ŞEY." YERSENİZ TABİ!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP'li Belediyelerde yaşanan bu olayla ilgili sosyal medyadan tepki gösterdi. Kabaktepe: CHP'de liyakat; seçim ortaklarına yüzdelik kadrolar dağıtmaktır, Esenyurt'ta olduğu gibi üniversite diploması sormaksızın akrabalara 4 farklı makam vermektir. Her fırsatta liyakat güzellemesi yapanların liyakat anlayışı tam olarak budur. "Liyakat ne güzel şey." Yerseniz tabi!