15 Temmuz'un ardından FETÖ'cülerin sığındığı liman olan ABD'de, terörist organizasyon mensupları, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhindeki çalışmalarını sürdürüyor.
New York sokaklarında skandal Erdoğan reklamları! | Video
ABD'nin metropolü New York'un en işlek caddelerinden birin Time Square'de yer alan reklam panolarında Erdoğan aleyhinde ilan veren FETÖ'cüler, kara propaganda faaliyetlerini sürdürüyor.
"STOP ERDOĞAN" İLANLARI
New York'ta yer alan elektronik reklam panolarına ilan veren FETÖ'nün ABD'deki platformlarından olan "Silenced Turkey" oluşumu, Türkiye ve Erdoğan düşmanlığında sınır tanımayacak reklam panolarına "Stop Erdoğan" yazılarını yazdırdı.
Özellikle ünlü markaların reklam yüzbinlerce dolara reklam verdiği yer olarak bilinen Time Square'de ilan veren FETÖ'cü platform Türkiye ve Erdoğan aleyhinde kara propaganda faaliyetleri gerçekleştirdi.
ARABALARA İLAN VERDİLER
FETÖ'cüler daha önce de benzer kara propaganda yönetimini uygulamış, New York'ta taksilerin üzerlerinde bulunan reklam panolarına Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde ilanlara yer verilmişti.