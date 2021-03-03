Son Dakika! 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne şehirler arası seyahat yasağı kaldırıldı mı - hangi illerde serbest?

11 Mart 2020 tarihinden beri ülkemizde etkilerini sürdüren corona virüs panmdemisine yönelik alınan tedbirler kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanıyordu. Başkan Erdoğan liderliğinde yapılan son kabine toplantısında söz konusu yaş grubu için yaşadıkları illerdeki risk grubuna göre bazı değişiklikler yapılmasına karar verildi. İçişleri Bakanlığı tarafından da detayları açıklanan bu yeni gelişmenin tüm hatlarını öğrenmek isteyenler 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne şehirler arası seyahat yasağı kaldırıldı mı, hangi illerde serbest? Sorusuna yanıt aramaya başladı.
İçişleri Bakanlığı ile 20 yaş altı ve 65 yaş üstü şehirler arası seyahat kısıtlaması son durum bilgileri ve son dakika detayları şöyle;
İçişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu detaylar yer alıyor;
Çıkış, varış ve güzergâh illerinde yüksek ya da çok yüksek risk grubundaki iller bulunması halinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı çocuklarımız/gençlerimizin şehirlerarası seyahatleri hâlihazırdaki uygulamadaki gibi izne tabi olup 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgemizle belirlenen esaslar çerçevesinde seyahat izin kurullarından seyahat izin belgesi düzenlenmesi uygulamasına devam edilecektir.
Çıkış, varış ve güzergâh illerinde sadece düşük ve orta risk grubundaki illerin bulunması halinde ise bu yaş grubundaki vatandaşlarımızın şehirler arası seyahatleri için izin alınmasına gerek bulunmamaktadır.
Ayrıca 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir risk grubu ayrımı yapılmaksızın ve izne tabi olmaksızın şehirler arası yolculuk yapabileceklerdir.
Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller (MAVİ) Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van. (14 İl)
Orta Risk Grubunda Yer Alan İller (SARI) Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat. (28 İl)
Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller (TURUNCU) Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak. (22 İl)
Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller (KIRMIZI) Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon. (17 İl)
Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır.
Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir.