Son Dakika! 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne şehirler arası seyahat yasağı kaldırıldı mı - hangi illerde serbest?

11 Mart 2020 tarihinden beri ülkemizde etkilerini sürdüren corona virüs panmdemisine yönelik alınan tedbirler kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanıyordu. Başkan Erdoğan liderliğinde yapılan son kabine toplantısında söz konusu yaş grubu için yaşadıkları illerdeki risk grubuna göre bazı değişiklikler yapılmasına karar verildi. İçişleri Bakanlığı tarafından da detayları açıklanan bu yeni gelişmenin tüm hatlarını öğrenmek isteyenler 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne şehirler arası seyahat yasağı kaldırıldı mı, hangi illerde serbest? Sorusuna yanıt aramaya başladı.

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜNE ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI?

İçişleri Bakanlığı ile 20 yaş altı ve 65 yaş üstü şehirler arası seyahat kısıtlaması son durum bilgileri ve son dakika detayları şöyle;