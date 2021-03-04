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SON DAKİKA | 'nin açıklandı! ile corona virüsü vaka sayısı

Dünya genelinde oluşturduğu salgın sonrasında ülkemizde etkilerini 11 Mart tarihinden bu yana gösteren pandemiye ilişkin bilgileri resmi sitesi aracılığıyla kamuoyuna açıklanıyor. 'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları merak konusu olarak açıklandı mı? sorusuyla araştırılıyor. 3 Mart koronavirüs tablosu ile bugünkü vaka sayısı bilgileri ve tüm son dakika detayları.

Giriş Tarihi: 4.3.2021 07:13 Son Güncelleme: 4.3.2021 07:14 ABONE OL
SON DAKİKA | Türkiye'nin 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! Sağlık Bakanlığı 3 Mart korona tablosu ile corona virüsü vaka sayısı

Küresel bazda pandemi oluşturan kovid-19 ile ilgili yurt ve dünyadan "corona virüsü son dakika" başlığıyla yeni haberler gelmeye devam ediyor. 11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde ilk vakası teşhis edilen salgınla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden günlük son durum tablosu verileri duyurulmasının yanı sıra, kamuoyu tarafından merak edilen son dakika bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı bilgileri de "3 Mart koronavirüs tablosu" formatıyla paylaşılıyor. Bu bilgilerle Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları öğrenmek isteyenler 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuyla araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA! 3 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla duyurulan 3 Mart korona tablosu ile Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları şu şekilde;

3 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 520
  • HASTA SAYISI: 689
  • VEFAT SAYISI: 65
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 191

İşte son 3 günün korona tabloları ve salgının günlük seyri...

2 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 9 bin 891
  • HASTA SAYISI: 645
  • VEFAT SAYISI: 69
  • İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 947

1 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 9 bin 891
  • HASTA SAYISI: 645
  • VEFAT SAYISI: 69
  • İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 947


28 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 8 bin 424
  • HASTA SAYISI: 610
  • VEFAT SAYISI: 66
  • İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 511

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI (20-26 ŞUBAT)

İllere göre haftalık (20-26 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide

  • İstanbul'da 89,90
  • Ankara'da 39,84
  • İzmir'de 53,42 oldu.


TÜRKİYE İL İL KORONAVİRÜS RİSK GRUBU HARİTASI

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan ve illerin risk grubuna ve renk kodlarına ayrıldığı haritaya göre;

  • Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller (MAVİ) Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van. (14 İl)
  • Orta Risk Grubunda Yer Alan İller (SARI) Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat. (28 İl)
  • Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller (TURUNCU) Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak. (22 İl)
  • Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller (KIRMIZI) Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon. (17 İl)

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SON DAKİKA | Türkiye'nin 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! Sağlık Bakanlığı 3 Mart korona tablosu ile corona virüsü vaka sayısı
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