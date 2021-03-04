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4. Cougar helikopter kazasında toplam 37 şehit

'te Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterin düşmesi ardından gözler Couger tipi helikopterlere çevrildi. 9 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı Couger tipi helikopterler ile daha önce de 3 kaza kırıma uğramıştı.

HANİFE AKLİMAN HANİFE AKLİMAN
Giriş Tarihi: 4.3.2021 19:30 ABONE OL
4. Cougar helikopter kazasında toplam 37 şehit

Ülkemizde Kara Kuvvetleri'nce 1996'dan beri kullanılan Fransız-Alman ortak tasarımı AS532 Cougar helikopterlerinin karıştığı 4 kazada 37 asker şehit oldu.

Tam teçhizatlı 21 asker taşıyabilen helikopterlerin ilk kazası 4 Haziran 1997 tarihinde meydana geldi. Kuzey Irak'taki operasyona katılan askerleri taşıyan helikopter, Zap Bölgesi'nde bölücü terör örgütü PKK tarafından atılan füze ile vuruldu. 11 asker şehit oldu. Füze koruma sistemi olmadığından bir süre batıda kullanılan Cougar'lar füze koruma sistemlerinin takılmasının ardından tekrar Güneydoğu'ya dönmüştü.

Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde 29 Nisan 2003´te meydana gelen ikinci kazada Eğitim uçuşundaki AS532 Cougar helikopteri yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Kazada 4 asker şehit olmuş, bir asker ise ağır yaralanmıştı.

Üçüncü kaza ise 31 Mayıs 2017'de Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan, içinde biri general rütbeli askerlerin de bulunduğu Coogar tipi helikopter kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düşmüştü. Düşen helikopterde Tümgeneral Aydoğan Aydın ve 2'si Albay olmak üzere 13 askerimiz şehit olmuştu.

Bugün yaşanan olayda 9 askerimiz şehit olunca Coogar'ların düşmesi sonucu toplam 4 olayda kaybettiğimiz can sayısı 37 oldu.

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4. Cougar helikopter kazasında toplam 37 şehit
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