65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri değişti mi? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı?

65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri değişti mi sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığından Kabine Toplantısı'nın ardından genelge yayımlandı ve birçok konuya ilişkin detay netleştirildi. İlgili genelgede, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasak saatleri hakkında bilgi verilirken kısıtlamanın kaldırıldığı iller de duyuruldu. Bu gelişmenin ardından 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı yasak hangi illerde kalktı, hangi illerde var sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ SAATLERİ

İçişleri Bakanlığının genelgesinde, illerin risk durumuna göre 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı uygulamasında değişikliğe gidildiği ve kısıtlamanın aşağıda yer alan illerde kaldırıldığı ifade edildi. Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hatırlatılan genelgede, şunlar kaydedildi: