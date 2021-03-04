Başakşehir'de emekli subay dehşet saçtı! Kumar borcu yüzünden tartıştığı eşini öldürdü

KUMAR BORCU İÇİN PARA İSTEDİ, RET CEVABI ALINCA...

Edinilen bilgiye göre, eşi Nebahat K. ile oturdukları sitenin bahçesinde konuşmaya başlayan emekli subay E.K., arasında tartışma çıktı. Kumar borcunu ödemek için eşinden para isteyen E.K., ret cevabı alınca iddiaya göre tartıştığı eşine yanında bulunan silahla bir el ateş etti, başına kurşun isabet eden kadın yere yığıldı.