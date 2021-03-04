Bayrampaşa'da rota 'mavi'! İş yerleri tek tek denetlendi

İstanbul Bayrampaşa'da kademeli normalleşme dönemine girilmesinin ardından iş yerlerinde Koronavirüs denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlere katılan Soner Şenel "Bayrampaşa'da mavi renk olmak istiyoruz. Bunun için hep beraber gayret göstermemiz lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı "kademeli normalleşme süreci" açıklamasının ardından İstanbullular için yeni bir süreç başladı. Bu bağlamda müşteri kabul etmeye başlayan esnafların alınan tedbirlere uyum sağlayıp sağlamadığının tespit edilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi. Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'ın de katıldığı denetimlerde esnaflara alınan tedbirler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

"MAVİ RENK OLMAK İSTİYORUZ"



Korona virüsle mücadelede yeni bir döneme girildiğini söyleyen Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel ise, "Bu dönem içerisinde de renkler ön plana çıktı. Biz de İstanbul Bayrampaşa olarak mavi renk olmak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımız da bunu istiyorlar. Bunun için hep beraber gayret göstermemiz lazım. Bu gün İçişleri Başkanlığımız talimatları doğrultusunda 'dinamik denetim' sürecini başlattık ve bundan sonraki her gün sayın başkanımızla ve personelimizle birlikte sahada olacağız" dedi.

BAŞARILI OLACAK



Denetimde açıklamalarda bulunan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Şu anda geldiğimiz gün itibariyle vatandaşlarımızın duyarlı olduklarını gördük. Bu esnek çalışmayı özlemişler. Gördüğünüz gibi her taraf açıldı. İnsanlar berberleri, kahvehaneleri, çay ocaklarını, lokanta ve kafeleri doldurdu. İnşallah bundan sonra da tedbirlerimiz ve uyarılarımızla, sosyal mesafe, maske ve hijyenik şartlara vatandaşımız uyduğu andan itibaren umuyorum ki bu virüsü ülkemizden kovacağız. Bunula ilgili sayın kaymakamımızla bu çalışmayı yapıyoruz. Zaten biz sık sık arazideyiz. Bu çalışmaları yapıyoruz. İnşallah ben bundan sonra da Türkiye'de bu işin başarılı olacağı kanaatindeyim. Bununla ilgili sayın cumhurbaşkanımıza ve içişleri bakanımıza huzurlarınızda teşekkürü borç biliyorum" ifadelerini kullandı.