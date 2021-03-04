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Canlı yayında skandal sözler! Terör örgütü PKK'nın sözcüsü HDP'li 'den skandal sözler

Bingöl'den 'a gitmek üzere bugün saat 13.55’te kalkış yapan 'na ait Cougar tipi bir helikopter düştü. Kazada 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da aralarında olduğu 11 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Tüm Türkiye şehitlerine ağlarken, TELE1'de canlı yayına katılan HDP'li skandal sözler sarf etti.

Giriş Tarihi: 5.3.2021 00:30 Son Güncelleme: 5.3.2021 00:39 ABONE OL
Canlı yayında skandal sözler! Terör örgütü PKK'nın sözcüsü HDP'li Sezai Temelli'den skandal sözler

SKANDAL SÖZLERE TEPKİ YAĞDI

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi bir helikopter düştü. Kazada 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da aralarında olduğu 11 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Tüm Türkiye şehitlerine ağlarken, TELE1'de canlı yayına katılan HDP'li Sezai Temelli skandal sözler sarf etti.

Canlı yayında skandal sözler! Sezai Temelli'den Şehitler üzerinden hadsiz suçlama | Video


Temelli, '' Evet çetin bir bölge kış koşulları fakat bu koşullarda askeri hareketlilik aslında bir iktidar politikası. Dolayısıyla iktidar bir helikopter kazasıdır deyip helikopterin hatasına işi bağlayarak aynı Gara'da olduğu gibi kenara çekilemez.'' diyerek büyük bi skandala imza attı. Temelli'nin sözleri büyük tepki çekti.

Temelli, daha önce de "Burası vaad edilmiş topraklar, Musa tüm ömrünü bu toprakları arayarak geçirdi. Türkler geldi bu toprakları da kuruttu.'' ifadelerini kulllanmıştı.

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Canlı yayında skandal sözler! Terör örgütü PKK'nın sözcüsü HDP'li Sezai Temelli'den skandal sözler
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