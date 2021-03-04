Demokrasi açığı varsa bütçe açığı da vardır

Buradaki amaç özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye. Yani güven veren erişilebilir bir adalet.Bir ülkede demokrasi açığı varsa o ülkede bütçe açığı var demektir. Yatırımcı hukuk güvenliğinin olduğu yere gider. Hukuk güvenliği varsa ekonomik sonuçlar orada alınır. Eğer hukuk istikrarı varsa ekonomik istikrar vardır. Hukuk güvenliği olunca insanların özgürlükleri, güvenlikleri, ekonomik yatırımlar, işi, aşı güvence altındadır. Uygulandıkça, İstiklal Caddesi'nde, Kızılay Meydanı'nda, Diyarbakır Sur'da, İzmir Konak'ta da bunun meyveleri, vatandaşlarımız tarafından hissedilecek.Elbette, bu bir kanun metni değil, bu bir iyi niyet belgesi. Bu anlamda felsefesi, ruhu da bu bilinçli bir tercihtir, insan haklarına dayalı olması. Bu anlamda mevcut şeylerle ilgili toplum değişiyor, hukuk da değişecek, yaşayan hukuk yaklaşımıyla toplumun sorunları çözülmek zorunda.Türkiye darbecilerin yaptığı bir anayasayla yönetilmeye mecbur mu, hâlâ mahkûm mu? Siviller, siyasi partiler, bugün Meclis'te temsil edilen partiler anayasa yapmaktan aciz mi? Elbette değil. Türkiye buna layık ve bu anayasayı da önümüzdeki dönemde yapacağına inanıyorum. 83 milyon desin ki "Benim bu çorbada tuzum var, benim orada bir fikrim var" diye sahipleneceği, herkesin anayasası olacak bir süreci, katılımcı bir şekilde yapalım istiyoruz.Yönetimde istikrar anayasal güvenceye tabi olduğu için ben barajın da artık bir anlamının olmadığını düşünüyorum. Edirne Keşan'ın bir mahallesindeki gencimizin oyunun bile ülke yönetimine daha etkin katılımıyla ilgili ne gerekiyorsa o adımlar atılacak, demokrasimiz daha da güçlendirilecek. Bu konu belgedeki ana başlıklarından biri, çünkü seçme ve seçilme hakkı temel bir insan hakkı.İki yılın altındaki cezalarda tutuklama yasakları tamamen kaldırılabilir, hâkime takdir verilebilir, farklı bir değerlendirme olabilir. Bu konunun muhatabı Meclis.İNSAN Hakları Eylem Planı'nda "İfade, Örgütlenme ve Din Özgürlüklerinin Korunması ve Geliştirilmesi" başlığındaki düzenlemeler, azınlık cemaatlerince memnuniyetle karşılandı. İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin "Bu çok güzel haber. Hem biz azınlıklar için hem de ülkemiz için. Umarım uygulamaya geçer ve ülkemiz dünyada hak ettiği saygın yerini bulur" dedi. Türkiye Hahambaşılığı Vakfı'ndan yapılan açıklamada ise "En kısa zamanda hayata geçmesini diliyoruz" ifadesi kullanıldı. AA