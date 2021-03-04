İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özdağ kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinden istifa ettiğini kamuoyuna açıkladı. TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Özdağ, partisine çok sert sözlerle yüklenirken İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Bu olayın ardından Ümit Özdağ kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli sorularına yanıt aranmaya başlandı. Gündemi yakından takip edenler, Ümit Özdağ'ın biyografisi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.

ÜMİT ÖZDAĞ KİMDİR?

İşte, İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özdağ'ın hayatı hakkında bilgiler;

Ümit Özdağ, 3 Mart 1961 yılında dünyaya gelmiştir. Japonya'nın Tokyo şehrinde doğmuştur. Ümit Özdağ'ın babası Muzaffer Özdağ, aslen Dağıstan Kumuk-Kıpçak kökenli Türk, asker ve siyasetçidir.