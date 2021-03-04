İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özdağ kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinden istifa ettiğini kamuoyuna açıkladı. TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Özdağ, partisine çok sert sözlerle yüklenirken İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Bu olayın ardından Ümit Özdağ kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli sorularına yanıt aranmaya başlandı. Gündemi yakından takip edenler, Ümit Özdağ'ın biyografisi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.
İşte, İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özdağ'ın hayatı hakkında bilgiler;
Ümit Özdağ, 3 Mart 1961 yılında dünyaya gelmiştir. Japonya'nın Tokyo şehrinde doğmuştur. Ümit Özdağ'ın babası Muzaffer Özdağ, aslen Dağıstan Kumuk-Kıpçak kökenli Türk, asker ve siyasetçidir.
Türk siyasal bilimler profesörü, siyasetçi ve yazar olan Ümit Özdağ, Münih Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra uzun yıllar üniversitelerde ders vermiş ve 2001 yılında profesörlük unvanı almıştır. Münih Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra uzun yıllar üniversitelerde ders veren Ümit Özdağ, 2001 yılında profesörlük unvanını aldı. 1999'da Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'ni, 2003'te Diyanet Araştırmaları Merkezi'ni, 2006'da ise 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü'nü kurdu. Hâlen 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır. 2006-2016 yılları arasında MHP'de çeşitli görevlerde bulundu.
25 Ekim 2017 tarihinde kurulan İYİ Parti'ye katıldı ve kurucular kurulunda yer aldı. Strateji, İletişim, Propaganda ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. 2018 Türkiye genel seçimlerinde, İYİ Parti'den İstanbul milletvekili seçildi.