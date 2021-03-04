Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özdağ kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

'den istifa eden kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

İstanbul Milletvekili , TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Bu gelişmesinin ardından Ümit Özdağ'ın hayatı hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Uzun yıllardır siyasetin içerisin olan Ümit Özdağ, akademisyen kimliğiyle de tanınıyor. Gündemi yakından takip edenler, , kaç yaşında ve aslen nereli sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özdağ'ın biyografisi

Giriş Tarihi: 4.3.2021 11:59 ABONE OL
İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özdağ kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinden istifa ettiğini kamuoyuna açıkladı. TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Özdağ, partisine çok sert sözlerle yüklenirken İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Bu olayın ardından Ümit Özdağ kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli sorularına yanıt aranmaya başlandı. Gündemi yakından takip edenler, Ümit Özdağ'ın biyografisi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.

ÜMİT ÖZDAĞ KİMDİR?

İşte, İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özdağ'ın hayatı hakkında bilgiler;

Ümit Özdağ, 3 Mart 1961 yılında dünyaya gelmiştir. Japonya'nın Tokyo şehrinde doğmuştur. Ümit Özdağ'ın babası Muzaffer Özdağ, aslen Dağıstan Kumuk-Kıpçak kökenli Türk, asker ve siyasetçidir.

Türk siyasal bilimler profesörü, siyasetçi ve yazar olan Ümit Özdağ, Münih Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra uzun yıllar üniversitelerde ders vermiş ve 2001 yılında profesörlük unvanı almıştır. Münih Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra uzun yıllar üniversitelerde ders veren Ümit Özdağ, 2001 yılında profesörlük unvanını aldı. 1999'da Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'ni, 2003'te Diyanet Araştırmaları Merkezi'ni, 2006'da ise 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü'nü kurdu. Hâlen 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır. 2006-2016 yılları arasında MHP'de çeşitli görevlerde bulundu.

25 Ekim 2017 tarihinde kurulan İYİ Parti'ye katıldı ve kurucular kurulunda yer aldı. Strateji, İletişim, Propaganda ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. 2018 Türkiye genel seçimlerinde, İYİ Parti'den İstanbul milletvekili seçildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özdağ kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA