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'taki ‘’ başlıklı FETÖ propagandasına yanıt gecikmedi! ’da ‘’ ilanı!

FETÖ'cüler 'ta Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Uyguladıkları kara propagandada '' başlıklı asılsız reklamlar yer aldı ve bu reklamlarda Başkan Erdoğan hedef alındı. 'deki FETÖ propagandasına yanıt ise 'dan geldi. Şehirde bulunan alışveriş merkezinin reklam panolarında "" ilanına yer verildi.

AA
Giriş Tarihi: 5.3.2021 01:12 Son Güncelleme: 5.3.2021 01:18 ABONE OL
New York'taki ‘Stop Erdoğan’ başlıklı FETÖ propagandasına yanıt gecikmedi! Saraybosna’da ‘Love Erdoğan’ ilanı!

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki reklam panolarına, ABD'nin New York eyaletinde reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben "Love Erdoğan" ilanı yansıtıldı.

'LOVE ERDOĞAN' İLANI YER ALDI

Başkentin farklı noktalarında bulunan Dom Mladih ve Sara alışveriş merkezinin reklam panolarında, FETÖ mensubu bir grup tarafından Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen reklama tepki olarak "Love Erdoğan" ilanına yer verildi.

GELEN TEPKİLER ÜZERİNE KALDIRILMIŞTI

FETÖ mensubu derneğin Manhattan'daki Times Meydanı'na yakın bir köşedeki dijital ekrana verdiği ilan, Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) ve Türk toplumundan vatandaşların protestosuna neden olmuş, gelen tepkiler üzerine kaldırılmıştı.

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New York'taki ‘Stop Erdoğan’ başlıklı FETÖ propagandasına yanıt gecikmedi! Saraybosna’da ‘Love Erdoğan’ ilanı!
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