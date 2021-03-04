Bingöl'den kalkan ve kaza kırıma uğrayan Türk Kara Kuvvetleri'ne ait Cougar tipi askeri helikopterde şehit düşen 10 askerimizin arasında 8. Kolordu Komutanı Osman Erbaş'ın şehit düştüğü öğrenildi. Bu gelişme sonrasında Şehit Korgeneral Osman Erbaş kimdir? sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

SAAT 14.25'TE İRTİBAT KESİLDİ

MSB tarafından yapılan açıklamada, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere saat 13.55'te havalanan Türk Kara Kuvvetleri'ne ait Cougar Tipi helikopterden saat 14.25'ten itibaren haber alınamadığı ve yapılan çalışmalar sonucu helikopterin kaza kırıma uğradığı belirtildi. 10 askerin şehit olduğu kazada, şehadete erişen askerlerimizin arasında 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da şehit olduğu açıklandı.

KORGENERAL OSMAN ERBAŞ KİMDİR?

Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın Yozgat doğumlu olduğu bilinmektedir. Korgeneral Erbaş'ın, son Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla Elazığ'da bulunan 8. Kolordu Komutanlığı görevine atandığı ve Şehit Korgeneral'in 5. yıldır bu görevi yürüttüğü bilinenler arasında yer alıyor.