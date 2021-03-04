20 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşımaya, otobüse ve taksiye binebilir mi? İçişleri Bakanlığı duyurdu!

Ülkemizde etkilerini sürdürmeye devam eden corona virüsü pandemisi sebebiyle kovid-19'un en fazla tehdit ettiği yaş grupları olan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin toplu taşıma kullanımına getirilen kısıtlamayla ilgili yeni detaylar geçtiğimiz kabine toplantısı sonrası merak edilmeye başladı. Bu bilgilerle yeni gelişme olup olmadığı öğrenmek isteyenler 20 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşımaya, otobüse binebilir mi? sorusuna yanıt aramaya başladı.

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMAYA, OTOBÜSE BİNEBİLİR Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısı sonrası, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre 20 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma kısıtlaması son durum detayları şöyle;