Son dakika | Bir il için daha kritik uyarı! Vali açıkladı

Konya Valisi Vahdettin Özkan,, İçişleri Bakanlığının "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelgesi kapsamında kentte denetimlerde bulundu. Karatay ilçesindeki bir semt pazarını ziyaret eden Özkan, burada görevlilere ateşini ölçtürdükten sonra içeriye girdi.

ÖNEMLİ VAZİFE

Pazarı gezerek esnafla bir süre sohbet ettikten sonra Kovid-19 kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol eden Özkan, pazar çıkışında basın mensuplarına, tüm dünyada bu salgınla mücadele etmenin önemli bir vazife olduğunu söyledi.

Bu anlamda devletin tüm yetkili kanallarının da çalışmasını sürdürdüğünü ifade eden Özkan, "Kovid-19'un bertaraf edilmesi ve kontrol altına alınabilmesi için herkes el birliğiyle çalışıyor." dedi.

VATANDAŞA UYARI

Bu anlamda kentteki tüm vatandaşları kurallara uymaya çağıran Özkan, vatandaşların hem kendi hem de toplumun hakkını korumanın ve kollamanın bilincinde olması gerektiğini anlattı.

Konya'nın, İç Anadolu'daki diğer illere nazaran çok yüksek riskli kategoride bulunmasını da değerlendiren Özkan, şunları kaydetti:

"Bu konuda durum analizi yapıp sebebe göre müdahale araçlarını geliştirmeye çalışıyoruz. Hem sanayi kesimi hem de diğer sektörlerle bu anlamda çalışmamız var. Yapılan çalışmalar ve gözlemlerde, ev içi temasların ve akraba ziyaretlerinin önemli bir etken olduğu ilgili uzmanlar tarafından ifade ediliyor. Bizim hasbihal ve sohbetlerimiz, akraba ziyaretlerimiz geleneğimizde ve kültürümüzde var. Ancak bunların bu dönemde ertelenmesi gerekiyor. Toplu yerlerde temastan uzak duracağız, maske takacağız. Özellikle bu ev ziyaretlerini ötelememiz lazım."