Gurbanoğlu dosyasında flaş gelişme! Savcılık mütalaasını mahkemeye sundu

Azerbaycanlı İş insanı Mubariz Gurbanoğlu hakkında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan açılan davada duruşma savcısı mütalaasını mahkemeye sundu. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, mahkemeye sunulan mütalaada Gurbanoğlu'nun FETÖ içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan cezalandırılması talep edildi. Savcılık ayrıca Gurbanoğlu'nun tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak adli kontrol kararıyla tahliye edilmesini talep etti.



FETÖ ÜYELERİYLE İRTİBATLIYDI



Mahkemeye sunulan mütalaada Gurbanoğlu'nun FETÖ bağlantılarına ilişkin deliller ayrıntılı olarak kendisine yer buldu. Mütaalaya göre Gurbanoğlu, sahip olduğu Palmali isimli firma adına kayıtlı GSM hatları üzerinden birçok örgüt mensubuyla iletişim kaydına rastlandı. MASAK tarafından hesaplarında yapılan incelemede, hakkında örgüte üye olma veya yardım suçlarından işlem yapılan kişilerle para transferinin bulunduğu tespit edildi. İkametinde yapılan aramada ise jammer olarak tabir edilen sinyal kesici cihaz ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği, iş adresinde ise 'Foto Pusti' yazılı mavi klasör içerisinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili yazı bulunan Rus 'Izvetstye' isimli gazete küpürü ve dijital materyallerin ele geçirildiği hatırlatıldı.



KALKAVAN VE RUSYA İMAMIYLA BAĞLANTILI



Mütalaada ayrıca Gurbanoğlu'nun örgütün Rusya İmamı Ahmet Hamdi Vural ile olan ilişkisine dair tanık beyanlarına da yer verildi. Tanıklardan Alaattin Aykaç ve Ali Kemal Çelikten'in anlatımlarına göre Gurbanoğlu, örgüt üyesi firari iş adamı İhsan Kalkavan ile çok yoğun irtibatlıydı. Örgütün Moskova'daki okullarına yardımlar yaptığını çevresine söylerken, Gurbanoğlu'nun okula yardım yaptığını çevresine söylediği dile getirildi. Tanık ifadesinde ayrıca 2009-2010 yıllarında İhsan Kalkavan ve o dönem Moskova imamı olan Ahmet Hamdi Vural'ın Gurbanoğlu ile birlikte ABD'nin New York şehrine gittikleri, FETÖ'ye ait derneklerin iftarlarına katıldıkları buradan da FETÖ elebaşının Pensilvanya'daki çiftliğine giderek, elebaşına hediyeler takdim edildiği anlatıldı.



"KOZMİK HUKUK BÜROSUYLA ANLAŞMALIYDI"



Tanıklardan Natalia Alieva ise Gurbanoğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında dahi İhsan Kalkavan'la iletişime geçtiğini belirtirken, tanık Mehmet Ercil ise, "Rusya imamı Ahmet Hamdi Vural ara sıra Gurbanoğlu'nun ofisine gelip giderdi. Yapılan görüşmeler sırasında Gurbanoğlu, sinyal kesici jammer cihazı çalıştırırdı. Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen ile 2013 Ağustos ayında Bodrum'a oradan da Rusya'ya gitti" derken, Gurbanoğlu'nun anlaşmalı olduğu hukuk bürosunun FETÖ'nün kozmik hukuk bürosu Karkın Hukuk Bürosu olduğu, bütün işlerine Cüneyt Yüksel ve Murat Karkın'ın baktığını dile getirdi.

ADLİ KONTROLLE TAHLİYESİ TALEP EDİLDİ



Mütalaada savcılık Gurbanoğlu hakkında şu ifadelerle adli kontrol kararı verilerek tahliye talebinde bulundu: "Yargılamanın geldiği aşama, atılı suça ilişkin öngörülen/hükmolunacak ceza miktarı, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre, tutuklamanın tedbir oluşu, tedbirden beklenen faydanın bu aşamada adli kontrolle sağlanabileceği dikkate alınarak sanığın başka suçtan tutuklu veya hükümlü değilse tahliyesine ve yurt dışına çıkmamak ve konutunu terk etmemek şeklinde adli kontrollerin uygulanmasına karar verilmesi talep olunur."