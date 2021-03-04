Son dakika | Yüz yüze eğitimde beklenen açıklama: Tüm il ve sınıflar için belirlendi

Okullarda yüz yüze eğitimle ilgili son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kademeli normalleşme açıklaması kapsamında ilan ettiği okulların açılması ve yüz yüze eğitimin başlangıcı ilanından sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da uygulamanın koronavirüs renk kodları ve illere göre gerçekleşme şeklini duyurmuştu. Konuyla ilgili merak edilen tüm gelişmeler Bakan Selçuk'un tüm illere gönderdiği yazıyla aydınlandı.

İşte yüz yüze eğitimle ilgili tüm il ve sınıflar için belirlenen şartlar ve son dakika bilgileri;