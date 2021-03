Sosyal medyadan FETÖ’ye dev tepki: “New York’ta da yenileceksiniz”

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ABD'nin New York şehrindeki Times Meydanı'nda ışıklı tabelaya "Stop Erdoğan" (Erdoğan'ı durdurun) reklamı verince Türkiye'de her kesimden kişiler sosyal medyada büyük bir tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu dile getiren binlerce kişi sosyal medyadan attıkları iletilerde (tweetler) FETÖ'nün "Erdoğan'ı durdurun" reklamına tepki gösterirken, Başkan Erdoğan'ın da yanında olduğunu anlatan paylaşımlar yaptı. Siyasetçiler de tepki gösterenler arasındaydı. İşte FETÖ'nün New York'ta verdiği reklama karşı yapılan paylaşımlardan bazıları:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: FETÖ Terör Örgütü, Türkiye düşmanı bir ihanet şebekesidir. FETÖ, Türkiye'ye düşmandır, bu nedenle Cumhurbaşkanımıza düşmandır. Bu ihanet şebekesi, New York'ta "stop Erdoğan" başlıklı yalan dolu ilanlarla Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alarak ihanetlerine yeni bir sayfa ekledi. Bu ihanet şebekesi Türkiye'yi durduramaz, Cumhurbaşkanımızın kararlı yürüyüşünü durduramaz" ifadelerini kullandı. FETÖ ihanet planlarının önünde en büyük engel olarak Cumhurbaşkanımızı gördüğü için dünyanın her yerinde Erdoğan düşmanlığı yapıyor. FETÖ terör örgütü Türkiye düşmanı tüm ihanet projelerinin gönüllü kölesidir. Fetö yöneticileri tıpkı PKK gibi insanlık düşmanı ve Türkiye düşmandır. Bunların Cumhurbaşkanımıza saldırıları milletimize düşman oldukları içindir. Cumhurbaşkanımızın arkasında milletimizin iradesi ve desteği var. Fetö'nün arkasında ise Türkiye düşmanı şebekeler var. Fetö ile mücadele milli bir seferberliktir. Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile bu terör ve ihanet şebekesi ile mücadele sonuna kadar sürecektir."

"İÇERDEN VE DIŞARDAN NE YAPARSANIZ YAPIN ASLA BAŞARAMAYACAKSINIZ."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya: "Ruhlarını bir dolara satanlar, Newyork'un en işlek caddesinde on binlerce dolara 'Stop Erdoğan' yazdırmış. Milletin Adamı Recep Tayyip Erdoğan, sessizlerin sesi, mazlumların umudu, hainlerin korkulu rüyasıdır. İçerden ve dışardan ne yaparsanız yapın asla başaramayacaksınız."

"KARŞINIZDA ESKİ TÜRKİYE YOK STOP!"

AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun: New York'ta 'Stop Erdoğan' başlıklı yalan dolu ilanlarda verseniz, yedi düvel bir araya da gelseniz, Recep Tayyip Erdoğan'ı durduramayacaksınız... Karşınızda eski Türkiye yok STOP! Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır STOP!"

"ABD'DE YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞLARIMIZ CEVAP VERDİ"

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci: "New York'un en işlek caddelerinden biri olan Times Meydanı'nda yer alan dijital reklam panolarına ilan veren FETÖ'nün ABD'deki platformlarından biri olduğu bilinen 'Silenced Turkey' adlı oluşumu devasa reklam panolarına 'Stop Erdogan' (Erdoğan'ı durdurun) yazılarını yazdırdı. ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarımızda FETÖ'cülerin çirkin propagandasına karşı büyük araçların üzerinde yazılı "STOP FETO GULEN CRIMINAL"(Fetullah Gülen suçlusunu durdurun) ve "STOP PKK=PYD=YPG TERROR" (PKK=PYD=YPG terörünü durdurun) dijital görselleri ile cevap verdiler."



"YEDİ DÜVEL BİR ARAYA GELSENİZ, ERDOĞAN 'I DURDURAMAYACAKSINIZ..."

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal: "Videoya dikkat. ABD'de New York 'un en işlek caddesi Time Square'de reklam panolarına "Stop Erdoğan" yazmışlar. Yedi düvel bir araya gelseniz, Recep Tayyip Erdoğan 'ı durduramayacaksınız..."



"MİLYONLARI DURDURAMAYACAKSINIZ!"

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü: "Başaramayacaksınız! Ne yaparsanız yapın, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı ve ona inanan milyonları durduramayacaksınız!"

"BU ÜLKEYE DİZ ÇÖKTÜRTEMEYECEKSİNİZ."



İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Eseler belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu: "Bunlar Türkiye'nin sessizleri değil. Bunlar Türkiye'nin hainleri. 15 Temmuz gecesi milletin üzerine tanklarıyla uçaklarıyla bomba yağdıranlar ABD'de "Erdoğan'ı Durdurun" ilanı veriyor. Başaramayacaksınız... Bu ülkeye diz çöktürtemeyeceksiniz."

"FETÖ İLE DAVAMIZDA REFERANSIMIZ NETTİR: YURTTA MÜCADELE, DÜNYADA MÜCADELE!"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: "Stop Erdoğan, Türkiye'yi durdurun mesajıdır. Tarihimize, iddiamıza, medeniyet tasavvurumuza saldırıdır. Köleliğin, teslimiyetin, sömürgeleşmenin modern halidir. Vazgeçmeyeceğiz, FETÖ ile davamızda referansımız nettir: Yurtta mücadele, dünyada mücadele!"

"STOP ERDOĞAN" YAZMIŞLAR. ÇÜNKÜ ÇOK İYİ BİLİYORLAR; KAN AYNI KAN. RUH AYNI RUH.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: "New York, Time Square'de reklam panolarına "Stop Erdoğan" yazmışlar. Çünkü çok iyi biliyorlar; Kan aynı kan. Ruh aynı ruh. Erdoğan'ın yanındayız"

"ONLARIN DURDURMAK İSTEDİKLERİ BU AZİZ MİLLETİN İRADESİDİR. DURMAK YOK, YOLA DEVAM"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta: Çok beklersiniz! New York'ta reklam panolarına 'Stop Erdoğan' yazdıranların neye hizmet ettiklerini çok iyi biliyoruz. Erdoğan, halkı tarafından seçilmiş bir Başkandır. Onların durdurmak istedikleri bu aziz milletin iradesidir. Durmak yok, yola devam. Erdoğan'ın yanındayız

"İŞTE ÇILGIN TÜRKLER ABD'DE MİLLİ İRADENİN YANINDA, TERÖR ÖRGÜTÜ FETÖ'NÜN KARŞISINDA"

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, FETÖ'nün reklamına karşı verilen bir reklamın görselini paylaşarak şunları söyledi: "Dünyanın neresinde olursa olsun, Milli irade düşmanı Fetö teröristleri misli ile karşılığını bulur. İşte çılgın Türkler Abd'de Milli iradenin yanında, terör örgütü Fetö'nün karşısında. Yürekten tebrikler."

"HAİNLERİN HEVESLERİNİ KURSAKLARINDA BIRAKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Fatih Tuna: "Biriniz değil, topunuz gelin! Yedi düvel bir araya gelseniz de ümmetin umudu Türkiye'yi durduramayacaksınız. New York'ta Stop Erdoğan diyenlere liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte "Durmak yok, yola devam!" diyecek, hainlerin heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz"

"NEW YORK'TA DA YENİLECEKSİNİZ"



AK Parti Nevşehir Derinkuyu Kadın Kolları Başkanı Fatma Ertaş: "Erdoğan'ı 15 Temmuz'da susturmaya gücü yetmeyen vatan haini, ihanet şebekeleri New York meydanlarında yüzbinlerce dolar harcayarak "Stop Erdoğan" "Erdoğan'ı Durdurun" ilanı veriyorlar. Başaramayacaksınız... New York'ta da yenileceksiniz... Erdoğan'ın Yanındayız"

"TÜRKİYE DÜŞMANLARINA BU VATANDA YER YOK."



AK Parti Osmangazi Gençlik Kolları Teşkilat Başkan Yardımcısı Ali Toparlak: "Hakkın, hakikatin gür sesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan korkusu, hâinlerin ödünü patlatıyor Aklını 1 dolara satan basiretsiz müptezeller Newyork'un en işlek caddesine "Stop Erdoğan" yazdırmış. Daha öğrenemediniz mi? Başaramayacaksınız! Türkiye düşmanlarına bu vatanda yer yok."

"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR, EY ABD!"

Ak Parti Osmaniye İl Kadın Kolları Başkanı Emine Yüksel Coşkun: "Aklını 1 dolara satan basiretsiz müptezeller Newyork'un en işlek caddesine "Stop Erdoğan" yazdırmış. FETÖ terör örgütü Türkiye düşmanı tüm ihanet projelerinin gönüllü kölesidir. "Dünya 5'ten büyüktür, ey ABD!" Durmak yok yola devam"



"SİZ 'STOP ERDOĞAN' DERSİNİZ, BİZ 'DURMAK YOK YOLA DEVAM DERİZ'

Elazığ Belediyesi AK Parti Belediye Meclis Üyesi Sabahattin Adam: "ABD'nin Newyork Manhattan bölgesinde Times Meydanı'ndaki ışıklı tabelaya STOP ERDOGAN yazdıranlar şunu bilmelidirler ki Başaramayacaklar! Siz 'Stop Erdoğan' dersiniz, biz 'Durmak Yok Yola Devam Deriz'



"VAZGEÇMEYECEĞİZ."



AK Parti Esenyurt İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Mısırcı: "Stop Erdoğan" demek tarihimize, inancımıza, iddiamıza, medeniyet tasavvurumuza saldırıdır. Köleliğin, teslimiyetin, sömürgeleşmenin modern halidir. Vazgeçmeyeceğiz."

"DURMAK YOK YOLA DEVAM"



AK Parti Kastamonu İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı & Tanıtım ve Medya Başkanı Funda İsmailoğlu: "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır STOP!.. Yedi düvel bir araya gelseniz de ümmetin umudu Türkiye'yi durduramayacaksınız... New York'ta Stop Erdoğan diyenlere liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte durmak yok yola devam"

"ABD Mİ SİZİ KURTARACAK?"

AK Parti Mardin İl Kadın Kol. Seçim İşleri Başkanı Hülya Günel: "ABD'de #NewYork 'un en işlek caddesi Time Square'de reklam panolarına 'Stop Erdoğan' yazmışlar. Abd mi sizi kurtaracak. Yedi düvel bir araya gelseniz, Recep Tayyip Erdoğan'ı durduramayacaksınız. Support Erdogan Erdoğan'ın yanındayız"



"CUMHURBAŞKANIMIZIN ARKASINDA MİLLETİMİZİN İRADESİ VE DESTEĞİ VAR"

MİDDER Kurucu İl Başkanı Mediha Turgut: "Bize bu vatanı dar etmeye çalışanlara, Biz bu vatanı dar ederiz." New York'ta 'Stop Erdoğan' başlıklı yalan dolu ilanlarla Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldılar. Cumhurbaşkanımızın arkasında milletimizin iradesi ve desteği var. Erdoğan'ın Yanındayız"

"DURMUYORLAR ANCAK BİZLER DE DURMAYACAĞIZ"

Türk Kızılay Kadın Aksaray İl Başkanı Ayşen Benlioğlu: "Türkiye düşmanı satılık ihanet şebekesi olan Fetö Newyork, Time Square'da reklam panolarına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak 'stop Erdoğan' yazdırmışlar. Durmuyorlar ancak bizlerde durmayacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde insanlığa faydalı hizmetler yaparak ülkemize kalıcı eserler bırakmaya, halkımıza hizmetkar olmaya, hedeflerimize doğru hızla ilerlemeye devam edeceğiz. Bunlara verilecek en iyi cevap budur. Erdoğan'ın Yanındayız"