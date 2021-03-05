Adana'da film gibi dolandırıcılık oyunu! “Öyle kardeş olmaz olsun”





ABLASINI VE YEĞENİNİ DE DOLANDIRDI

N.F. tüm bu olanlara rağmen olaylardan hiç haberi olmayan ablası Fadime Özsu'nun (50) yanına eşi H.F. ile birlikte giderek 'Abla bir eğitim merkezi kuruyoruz. Senin 50 gram altının vardı. Onu bize ver. Biz sana her ay para verelim. Bu iş çok karlı' dedi. Özsu ise kardeşine inanarak 50 gram altınını verdi. N.F., ablasının yanından çıkınca öğretmen olan yeğeni Ali Doğan Özsu (30) ile de görüşerek 'Bize 60 bin lira ver. Okula yüzde 20 ortak ol, sadece evrak işlerini yap. Bizim bazı davalarımız var. O nedenle MEB bize ruhsat vermiyor. Bu okulu Z.K.D. isimli arkadaşımızın üzerine açacağız' dedi. Özsu da teyzesi ve eniştesine güvenerek otomobilini satıp parayı teyzesine gönderdi. Şubat ayında ise Portakal Çiçeği Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi açılarak faaliyete başladı.