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meclis toplantısında küfür skandalı! "Böyle uslup olmaz. Vatandaşa küfür ediyorsun”

Başkan Yardımcısı ’in, Ataşehir Belediyesi Mart ayı meclis toplantısında küfürlü konuşması tepkiyle karşılandı. ’li Meclis Başkanı , Abdullah Der’e tepki göstererek, “Uslubumuza dikkat edin” dedi.

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Giriş Tarihi: 5.3.2021 21:39 ABONE OL
Ataşehir Belediyesi meclis toplantısında küfür skandalı! Böyle uslup olmaz. Vatandaşa küfür ediyorsun”

Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Der'in, Ataşehir Belediyesi Mart ayı meclis toplantısında küfürlü konuşması tepkiyle karşılandı. CHP'li Meclis Başkanı Sevgi Uluğ, Abdullah Der'e tepki göstererek, "Uslubumuza dikkat edin" dedi.

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Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Der: "Ey Mustafa Kemallar, ey Aşık Veyseller, siz nasılsa diyorsunuz. Devletin yerini işgal etmişsiniz. Hadi …… olun gidin diyordunuz.

Ataşehir Belediyesi meclis toplantısında küfür skandalı | Video

Meclis üyesi: Başkan müdahale eder misin? Burada kadınlar var.

Ataşehir Belediyesi CHP'li Meclis Başkanı Sevgi Uluğ: "Uslubumuza dikkat edin."

Abdullah Der: "Ben sizin için demiyorum '…… olun' gidin diye. Yanlış anlaşılma olmasın.. İlhami Başkan (Ataşehir Belediyesi Meclis Üyesi) bir saniye ya.. Niye sözümüzü neden neden kesiyorsun? Niye sözümüz kesiyorsun?

Meclis üyesi: "Böyle uslup olmaz. Vatandaşa küfür ediyorsun"

Abdullah Der: "Ben küfür etmiyorum. Ne küfürden bahsediyorsun"

Meclis üyesi: "Sayın başkan normal mi?

Sevgi Uluğ: "Başkanım toplar mısınız? Uslubunuza lütfen dikkat edelim"

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Ataşehir Belediyesi meclis toplantısında küfür skandalı! "Böyle uslup olmaz. Vatandaşa küfür ediyorsun”
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