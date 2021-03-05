İl Başkanı Ayasofya'da namaza çağırdı! Binlerce genç sabah namazı için hazırlığa başladı

Kabaktepe sosyal medya hesabından, "Sevgili gençler, İstanbullu kardeşlerim, sabah da Ayasofya Camii'nde buluşalım mı?" dedi.



Bu paylaşım kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenilerek sabah namazına gitmek için sözleşti. Kabaktepe'nin çağrısına Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Gençler, sabah namazı sonrası çorbalar da bizden. Sabah namazında görüşmek üzere" dedi.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu da "Haydi gençler sabah namazında Ayasofya'ya, çorbalar da Ergün Turan başkanımızdan" ifadelerini kullandı.