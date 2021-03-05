Jandarma Genel Komutanlığı 550 muvazzaf ve sözleşmeli subay alımı ekranı! 2021 JGK jandarma subay alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve ne zaman sona erecek?

(a) Sözleşmeli olarak temin edilecek tüm branşlara başvuru yapacak adayların 2019-2020 yıllarında yapılan KPSS'de; Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 65 puan, 2019-2020 yıllarında yapılan ALES'ten Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 65 puan almış olmak,

(b) Muvazzaf olarak temin edilecek olan Tabip ve Diş Tabibi branşında KPSS ve ALES şartı bulunmamaktadır.

(c) Muvazzaf olarak temin edilecek Hukuk branşında 2019-2020 yıllarında yapılan KPSS'de; Hukuk alanında yapılan (P4) puan türünden en az 70 puan, 2019-2020 yıllarında yapılan ALES'ten Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 70 puan almış olmak,

(ç) Muvazzaf olarak temin edilecek Veteriner branşında 2019-2020 yıllarında yapılan KPSS'de; Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 65 puan, 2019-2020 yıllarında yapılan ALES'ten Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 65 puan almış olmak,

(d) Şehit ve malul eş ve çocukları (Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit ve malul eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi kapsamında olanlar) için bu puanların en az %80'ini almış olmak,

(6) 01 Ocak 2021 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(a) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.),

(b) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1989 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir. Lisansüstü öğrenimine devam eden adayların 27 yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir. 32 yaş kriteri sadece Lisansüstü öğrenimini tamamlayan adaylar için geçerlidir.),