Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın ablası konuştu: Ana baba hasreti ile yandı, vatan sağ olsun

Şehit Korgeneral 'ın ablası konuştu: Ana baba hasreti ile yandı, vatan sağ olsun

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü yakınlarında düşen helikopterde 10 askeri ile birlikte şehit olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral ’ın ablası Hüsniye Korana ilk kez konuştu. Şehit Erbaş'ı anlatan acılı abla, "Tek erkek kardeşimizdi. Ana baba hasreti ile yandı. Vatan Sağ olsun" dedi. Erbaş'ın çocukluk arkadaşı ve doğduğu köyün muhtarı olan ise, "Biz onun Genelkurmay Başkanı olmasını bekliyorduk, şehit oldu çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.

DHA
Giriş Tarihi: 5.3.2021 11:07 Son Güncelleme: 5.3.2021 11:15 ABONE OL
Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın ablası konuştu: Ana baba hasreti ile yandı, vatan sağ olsun

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit düşen 11 askerden Korgeneral Osman Erbaş'ın memleketi Yozgat'a ateş düştü. Şehidin ablası Hüsniye Korana, "Vatanı için çalıştı. Tek erkek kardeşimizdi. Vatan sağ olsun. Allah düşmanlarımıza fırsat vermesin" dedi.

Elazığ 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde 10 silah arkadaşı birlikte şehit düştü. Şehit Erbaş'ın acı haberi memleketi Yozgat'a ulaştı. Erbaş'ın yakınları, acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Yerköy ilçesine bağlı Saray köyünde yaşayan şehit Osman Erbaş'ın ablası Hüsniye Korana, "Yavrum 17 yaşında köyden ayrıldı. Vatanı için çalıştı. Ne tatil bildi ne izin. Gecesini gündüzüne kattı. Tek erkek kardeşimizdi. Ana baba hasretiyle yandı. Vatan sağ olsun. Allah düşmanlarımıza fırsat vermesin" dedi.

'ÇOK ÜZGÜNÜZ'

Köy muhtarı Mustafa Kurt, şehit Erbaş'ın en son annesi Cemile Erbaş'ın cenazesi için 10 ay önce köye geldiğini belirterek, "Çocukluğumuz beraber geçti, ilkokulda aynı sınıftaydık. Askeri okulu kazandıktan sonra Yozgat'tan ayrıldı. Ama irtibatı hiç kesmedi. Sürekli konuşuyorduk. Biz onun Genelkurmay Başkanı olmasını bekliyorduk, şehit oldu çok üzgünüz" diye konuştu.

Şehit Erbaş'ın doğduğu 2 katlı tarihi evi gösteren muhtar Kurt, "Çocukluğumuz buralarda geçti, Osman Paşa, ilkokulu köyde, ortaokulu da Yozgat merkezde okuduktan sonra askeri okula gitti. 2007 yılında babasını, 10 ay önce de annesini kaybetmişti" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın ablası konuştu: Ana baba hasreti ile yandı, vatan sağ olsun
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA