Son dakika: Antalya'daki orman yangını talimatını PKK vermiş! Yakalanan terörist itiraf etti

PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü üyesi F.D.'nin; Kumluca Yeşilköy Mahallesi Kızılgedik mevkiisindeki ormanlık bölgede orman yangını çıkardığı itiraf etti.

F.D., "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyeliği ve Terör Örgütü Adına Orman Yakma" suçlarından tutuklanarak Antalya Elmalı T Tipi Cezaevine gönderildi.

KUMLUCA'DA YAKALANDI

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü mensuplarının yakalanması ve 2016-2017 yılları arasında Kumluca İlçesi Adrasan ve Beykonak bölgelerinde meydana gelen faili meçhul orman yangınlarının terör örgütüyle bağlantılarının tespitine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında F.D., yakalandı.

F.D.'nin; 3 Mart 2021 tarihinde Antalya Kumluca adresinde jandarma tarafından yakalandığı öğrenildi. F.D.; 3 Mart 2021 tarihinde, önce "Hırsızlık" suçundan gözaltına alındı. F.D.'nin elinde ve yüzünde yanıklar olduğu görüldü.

Jandarma, F.D.'nin söz konusu durumundan şüphelendi. Jandarma; F.D.'nin, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'ne katılmak için örgütle bağlantıya geçtiği tespit etti.

TERÖRİST SUÇUNU İTİRAF ETTİ

F.D.'nin ifadesinde, örgüt mensuplarından "Antalya'da orman yangını çıkar, sonra bizim yanımıza gel" talimatını aldığını ve söz konusu talimatla "Motosikletle aldığı benzin ile Kumluca İlçesi Yeşilköy Mahallesi Kızılgedik Mevkiisindeki ormanlık bölgede orman yangını çıkardığını" kabul ettiği öğrenildi.

Suçunu itiraf eden F.D. "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyeliği ve Terör Örgütü Adına Orman Yakma" suçlarından tutuklanarak Antalya Elmalı T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.