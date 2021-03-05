Son dakika: Feride Genç cinayetinde karar çıktı! 'Kur'an-ı Kerim'e el basarım ki ben yapmadım' dedi ama...

İstanbul Kartal'da Feride Genç'in evinde 13 Mayıs 2019 günü yangın çıkmış, çokan yangın sonucu Genç evde ölü bulunmuştu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesi sonucu Genç'in vücudunda darp izlerine rastlandığı ve boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti. Sonrasında polis ekipleri tarafından şüpheli olarak tespit edilen Muharrem Kabuk, gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Evini yakarak Feride Genç'i katleden Muharrem Kabuk hakkında "Kasten öldürme" ve "Konutta yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

TUTUKLU SANIK HAKİM KARŞISINDA

İstanbul Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 7. celsesi görüldü. Tutuklu sanık Muharrem Kabuk duruşmasına katılmak üzere huzura alınırken, sanık avukatı, müşteki Çınar Efe Genç ve müşteki avukatı da mahkeme salonunda yerini aldı. Duruşma esnasında taraf avukatları söz alarak savunmalarını yaptı.

'KUR'AN'A EL BASARIM Kİ BEN YAPMADIM'

Duruşmada son sözü sorulan sanık Muharrem Kabuk, 'Ben namusum ve şerefim üzerine yemin ederim, Feride'yi öldürmedim. Ben cezaevindeyken katil dışarıda dolaşıyor. Kur'an'ın üzerine el basarım. Polislikte alınan ifademi baskı altında verdim, ifadeyi kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum' diyerek üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI

Duruşma sonunda mahkeme, sanık Muharrem Kabuk'u 'Bir suçu işleyebilmeyi kolaylaştırmak ve delillerini gizlemek amacıyla kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken aynı zamanda sanığın suç öncesi ve sonrası davranışlarını, suç işlemekteki ısrarlı tutumunu ve pişmanlık göstermemesini gözeterek cezada takdiri indirim uygulamadı.

EŞARP, SİLAH OLARAK SAYILDI

Mahkeme, sanığın maktule karşı boğmak için kullandığı eşarba da değinerek konutta maktulün hayatına saldırı gerçekleştirdiği belirtti. Sanığın olay sırasında kullandığı eşarbı silahtan sayan mahkeme, sanığın 'Silahla yağma' suçundan 12 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.