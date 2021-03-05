SON DAKİKA: İstanbul'da karısını katletti! Ankara’da da intihar etti!

Son dakika haberler: Olay, saat 21.00 sıralarında Başakşehir Başak Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi Nebahat Kurt ile oturdukları sitenin bahçesinde konuşmaya başlayan emekli subay Emrullah Kurt, arasında tartışma çıktı. Kumar borcunu ödemek için eşinden para isteyen Emrullah Kurt, ret cevabı alınca iddiaya göre tartıştığı eşine yanında bulunan silahla bir el ateş etti, başına kurşun isabet eden kadın yere yığıldı. Olayın ardından Emrullah Kurt olay yerinden kaçarken, silah sesini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede Nebahat Kurt'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri sitenin girişine güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları çalışma sonrası Nebahat Kurt un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



ANKARA'DA İNTİHAR ETTİ



Konuyla ilgili polisin çalışmaları sürdüğü sırada şüpheli kocanın Ankara'da başına ateş ederek intihar ettiği öğrenildi.



Emekli subay olan E. K. ve ilaç pazarlama sektöründe çalışan Nebahat K. çiftinin ilk evliliklerini 10 yıl önce yaptıkları ve 2 yıl önce ayrılmaları sonrası yeniden evlendikleri öğrenildi. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay sonrası kaçan zanlı E.K.'yı yakalamak için çevrede geniş kapsamlı inceleme başlattı. Olayı öğrenen Nebahat K.'nin yakınları ise sinir krizleri geçirdi.