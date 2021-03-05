Son dakika | Öğrencilerin milyonlarca lirasını aktardılar!

TRANSFERLER MOBİL BANKACILIKTAN

Banka hesaplarını kiraladıktan sonra şifrelerini şebeke elemanlarına veren şahısların emniyette hesaplarından milyon lira havale edildiğini öğrendiklerinde şaşkınlıkları gizleyemedikleri öğrenildi. Ayrıca şebekenin daha önce ATM'lerden yaptığı para transferini mobil bankacılık üzerinden gerçekleştirdikleri bu işlemleri yapmak içinde tuttukları kişiye aylık 3 bin lira ödedikleri de belirlendi.