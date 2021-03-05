Vali Kaldırım’dan Şehit Korgeneral Erbaş paylaşımı

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Bitlis'te düşen helikopterde şehit olan Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ile ilgili paylaşım yaptı.

Görev yaptığı Elazığ'da birlikte çalıştığı Korgeneral Osman Erbaş'ın Şehit olmasını büyük üzüntü ile öğrendiğini anımsatan Vali Kaldırım, "3 yıl birlikte yakın çalıştığım çok değerli bir dost, kalbi şefkat, iyilik dolu güzel bir insan, bir kahraman..." dedi. Bingöl'den kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter Bitlis Tatvan sınırlarında düşmüş, helikopterde bulunan 11 askeri personel şehit olmuştu.