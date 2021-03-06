11 FETÖ’cü hâkim savcıya kumpas iddianamesi

Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir ve Özel Kalem Müdürü Ömer Zeren'i görevinden uzaklaştırmak için 2010'da kumpas kuran FETÖ'cü hâkim ve savcılara dava açıldı. Savcılık, dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Görüşen ile dönemin özel yetkili savcıları Cemil Tuğtekin ve Mustafa Bilgili'nin aralarında olduğu 11 FETÖ'cü hâkim-savcı hakkında iddianame hazırladı.Tuğtekin'in 31 yıl 3 aydan 88 yıla kadar, Görüşen'in 12.5 yıldan 22 yıla kadar, Bilgili'nin ise 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi. Görüşen, FETÖ'nün MİT Başkanı Hakan Fidan'ı tutuklanmaya çalıştığı 7 Şubat 2012'deki MİT kumpasına ilişkin soruşturmanın Ankara ayağında da rol almıştı. Sanıklardan Bilgili ise aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kozmik odasına girmeye çalışan FETÖ'cü savcıydı.