Son dakika: Bitlis'te Korgeneral Osman Erbaş şehit düşmüştü! Duygulandıran sözler! "Şehitlik sana yakıştı ağabey”

Geçtiğimiz günlerde Bitlis'te meydana gelen Helikopter kazasında şehit olan 8.Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın amcaoğlu, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş duygulandıran açıklamalarda bulundu.
Erbaş, "Tarifsiz kederler içindeyim.devletine ve milletine gönülden bağlı, cesur, gözüpek, mütevazı bir kahramanı kaybettik. Kendisini adeta Ordumuza ve Milletine adamış,fedakar bir insandı.
Çocukluk ve gençlik yıllarından beri içinde hep Vatan ve bayrak aşkı ile hayata başladı, öyle devam etti, öyle yaşadı, öyle can verdi.
Emrinde çalışan mehmetçeiklere adeta baba gibi davranır,onları sever ve korurdu.
Sadece Askerler değil görev yaptığı bölgelerde sivil halkla,Şehit Anne-babalarıyla,köylülerle,bilhassa çocuklarla bir arada olur,dertlerine çözüm arar,sevgi ve saygılarını kazanırdı.
Çocukların ve köylülerin kendisine "Paşa Baba" diye hitap ederlerdi.Artık gönüllerimizde ebediyyen yaşayacak.Şehitlik sana yakıştı ağabey, ruhun şad olsun. Bütün şehitlerimizin mekanı Cennet olsun" dedi.