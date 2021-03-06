Google ve Facebook Avustralya'da telif ödemeyi kabul etti! Dijital Telif Yasası şart: Türkiye de acil harekete geçmeli

"İNTERNET GAZETELERİNİN BİR ÖRGÜTLENME AĞI YOK"

Eraslan, telif uygulamasının Türkiye'de ve tüm dünyada emsal teşkil edebileceğini söyledi. Eraslan, gerekçe olarak ise sosyal medya şirketlerinin dünyanın her yerinde faaliyet göstermesini gösterdi. Eraslan, internet gazeteleri ve içerik üreticilerinin telif almasını 'hak' olarak yorumlarken, bu konuda bir bütünlüğe dikkat çekti.

Eraslan, "İnternet gazetelerinin bir örgütlenme ağı yok. Bütün medyanın üye olduğu basın ağları gerekir." dedi. Eraslan, İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Dönüşüm Ofisi, Basın Konseyi, BTK gibi kurumların bu sürece öncülük etmesi gerektiğini vurguladı.

Eraslan, telif sürecinin karmaşıklığına da dikkat çekti. Kimlere ödeme yapılacağına dair bir çerçeve hazırlanmasının da gerekli olduğunu belirtti.