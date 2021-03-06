Google ve Facebook Avustralya'da telif ödemeyi kabul etti! Dijital Telif Yasası şart: Türkiye de acil harekete geçmeli

İnternet haberciliğinde yeni bir dönemi başlatacak olan telif düzenlemesi Avustralya'da hayata geçti. Google ve Facebook yapılan anlaşmalar doğrultusunda haber sitelerine ve içerik sağlayıcılarına uzlaşılan rakamları ödeyecek. Türkiye'de dijital alanda yayıncılık yapan internet haber siteleri düzenlemenin emsal kabul edilmesini istiyor. SODİMER Başkanı Levent Eraslan, Türkiye'deki internet gazeteleri için de benzer bir anlaşmanın yapılması gerektiğini ifade etti. Eraslan, Google ve Facebook'un ödemeyi kabul etmesi, masaya oturması için öncelikle dijital telif yasasının oluşturulması gerektiğini bildirdi. Eraslan mevcut telif yasasının basılı düzene göre hazırlandığını, dijital alanda çok açık olduğunu aktardı. Eraslan; İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Dönüşüm Ofisi, Basın Konseyi, BTK gibi kurumların bu sürece öncülük etmesi gerektiğini vurguladı.
SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİ İŞİN EKONOMİSİNİ YARATMA PEŞİNDE
Sabah.com.tr'ye konuşan SODİMER Başkanı Levent Eraslan, Avustralya'dak yürürlüğe giren sosyal medya telif yasasının dünyada internet haberciliği için yeni bir dönemi başlattığını ifade etti. Eraslan, dünyanın her yerinde kullanılan sosyal medya şirketlerinin son zamanlarda bu işin ekonomisini yaratma ve artırma yoluna gittiklerini ifade etti.
"İNTERNET GAZETELERİNİN BİR ÖRGÜTLENME AĞI YOK"
Eraslan, telif uygulamasının Türkiye'de ve tüm dünyada emsal teşkil edebileceğini söyledi. Eraslan, gerekçe olarak ise sosyal medya şirketlerinin dünyanın her yerinde faaliyet göstermesini gösterdi. Eraslan, internet gazeteleri ve içerik üreticilerinin telif almasını 'hak' olarak yorumlarken, bu konuda bir bütünlüğe dikkat çekti.
Eraslan, "İnternet gazetelerinin bir örgütlenme ağı yok. Bütün medyanın üye olduğu basın ağları gerekir." dedi. Eraslan, İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Dönüşüm Ofisi, Basın Konseyi, BTK gibi kurumların bu sürece öncülük etmesi gerektiğini vurguladı.
Eraslan, telif sürecinin karmaşıklığına da dikkat çekti. Kimlere ödeme yapılacağına dair bir çerçeve hazırlanmasının da gerekli olduğunu belirtti.
'DİJİTAL TELİF YASASI' ŞART
Eraslan, Türkiye'nin halihazırda bir telif yasasının olduğunu ancak burada dijital alana dair boşluklar olduğunu aktardı. Basılı yayınları baz alan telif yasasının acil olarak dijital açıkları kapatacak şekilde yenilenmesini öneren Eraslan, "Avustralya'daki bu yasa oldukça önemlidir. Oluşu ve süresi içinde bir emsal teşkil eder. Dünyanın her yerinde uygulanan bir sistem bu. Sosyal medyanın olduğu her yerde bu geçerli. Ülkemizde de yasal düzenlemeler ile bu emsal teşkil edebilir." dedi.
Eraslan sözlerini şöyle sürdürdü:
Yasal boşluklar var. Bunları dikkatle takip ediyorlar. Ülkedeki yasal boşluklar Türkiye'deki danışmanları tarafından raporlanıyor. Hangi haberi ne ölçüde alabilir, hangi haber ne ölçüde yayınlanabilir, bunun karşılığında ne ödenebilir, bunların tamamen belirlenmesi lazım. Bizim telif hakları yasamızda şu an bunlar yok. Bizim telif yasamızda dijital yayıncılık çok eksik. Basılı yayın üzerinden gidiyor. Dijital dünyayı; ses, beyan, görüntü, fotoğraf olarak her türlü materyali teliflendirilmesine yönelik bir düzenleme yapılmalıdır.Son Dakika Haberi: Sosyal medya reklamlarına mercek! Rekabet Kurumu harekete geçti... Son dakika | Google telif ödemesinde yeni gelişme: Türkiye de listede