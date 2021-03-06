Özbey’in annesinden Pervin Buldan ve Kılıçdaroğlu'na tepki

6 SENE BENİ EVLADIMA HASRET ETTİLER

Oğlunu 6 yıldır beklediğini dile getiren Özbey, "Terör örgütü PKK'ya lanet olsun. Bir evladı ne halle büyütüyorsun. 6 sene beni evladıma hasret ettiler. 6 sene ne sesini duydum, ne kokusunu aldım. Cumhurbaşkanım taziye için beni telefonla aradı bana başsağlığı diledi. Ben de kendisine "Oğlumun kanını yerde koyma, senden tek dileğim bir tane bile terörist kalsa kökünü kazı" dedim" ifadesinde bulundu.

KEMAL KILIÇDAROĞLU BENİ KANDIRDI

Özbey, oğluna kavuşmak için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yanına gittiğini belirterek, "Kılıçdaroğlu'na 'Bizim için yürüyüş yap' dedim, 'Tamam yapacağız' dedi. Acaba çocuklarımız için bir yürüyüş yapacaklar mı diye gözüm kulağım her dakika haberlerdeydi. Bizi kandırdı. Acaba kendi çocukları olsa ne yaparlardı? Kılıçdaroğlu'nun çocuğu orada olsa ne yapardı? Aldığım mektubu Ankara'ya Kılıçdaroğlu'na götürdüm ama onlar bir zahmet mektuba bakıp da bu çocukları kurtarmadılar" diye konuştu.