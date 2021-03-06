Özbey’in annesinden Pervin Buldan ve Kılıçdaroğlu'na tepki

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ile birlikte şehit jandarma astsubay başçavuş Semih Özbey'in Malatya Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'nde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Ziyaretin ardından anne Sadiye Özbey, terör örgütü PKK'nın hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını söyledi. Özbey, "Terör örgütü PKK beni yavrumdan, ciğerimden kopardı. Aynısını kendileri de yaşasın inşallah. Bitsin artık bu terör yeter" dedi.
CUMHURBAŞKANIM EVLADIMI ALMAK İÇİN ÇOK ÇABALADI
Anne Özbey, Milletvekili Çalık'ın kendilerinin yanında geçmişte HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile görüştüğünü belirterek, "Pervin Buldan görüşmede evladımın misafir edilip bırakılacağını söyledi. Misafirlik böyle mi olurdu? Misafire böyle mi yaparlardı? Misafirine hıyanet etti. Hıyanetle yavrumun ölümüne sebep oldu. Biz kendilerinin peşine çok düştük. Bir gün bizi kaale almadı. Birkaç kere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Öznur Çalık bizi görüştürdü. Cumhurbaşkanımız, "Sabırlı olun, yavrunuzu getirmek için uğraşıyoruz" dedi ama ona da kalleşlik ettiler. Cumhurbaşkanım evladımı kurtarmak için çok çabaladı ama olmadı" dedi.
BENİM ÇOCUĞUMU HDP ALDI
Özbey, oğlunu terör örgütünden kurtarmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri ile eylem yaptığını belirterek, "Hacire annenin oğlunu terörün pençesinden kurtarmasının ardından PKK tarafından alıkonulan diğer askerlerin ailelerini aradım. 'Hadi gidelim bizde evlatlarımızı alalım' dedim. Onlarda işlerini bıraktılar, hepimizi Diyarbakır'a gittik. Orada HDP'liler bize sizin çocuklarınızı Cumhurbaşkanı versin dediler. Bende, "Çocuğumu Cumhurbaşkanı alsa onun kapısına giderdim, benim çocuğumu HDP aldı, siz aldınız dedim" diye konuştu.
6 SENE BENİ EVLADIMA HASRET ETTİLER
Oğlunu 6 yıldır beklediğini dile getiren Özbey, "Terör örgütü PKK'ya lanet olsun. Bir evladı ne halle büyütüyorsun. 6 sene beni evladıma hasret ettiler. 6 sene ne sesini duydum, ne kokusunu aldım. Cumhurbaşkanım taziye için beni telefonla aradı bana başsağlığı diledi. Ben de kendisine "Oğlumun kanını yerde koyma, senden tek dileğim bir tane bile terörist kalsa kökünü kazı" dedim" ifadesinde bulundu.
KEMAL KILIÇDAROĞLU BENİ KANDIRDI
Özbey, oğluna kavuşmak için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yanına gittiğini belirterek, "Kılıçdaroğlu'na 'Bizim için yürüyüş yap' dedim, 'Tamam yapacağız' dedi. Acaba çocuklarımız için bir yürüyüş yapacaklar mı diye gözüm kulağım her dakika haberlerdeydi. Bizi kandırdı. Acaba kendi çocukları olsa ne yaparlardı? Kılıçdaroğlu'nun çocuğu orada olsa ne yapardı? Aldığım mektubu Ankara'ya Kılıçdaroğlu'na götürdüm ama onlar bir zahmet mektuba bakıp da bu çocukları kurtarmadılar" diye konuştu.
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA LANET OLSUN
Şehit Semih Özbey'in babası Gürsel Özbey ise, "Uzun bir uğraş neticesinde biz çocuğumuzu sağ salim getiririz düşüncesiyle bütün imkanlarımızı seferber edip, siyasilerimizin desteğini arkamıza aldık ama olmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız, uzun uğraşlar neticesinde bizi çocuklarımıza kavuşturur düşüncesiyle konuştuk ama çok uğraştı fakat olmadı. Terörün her türlüsüne, özellikle PKK terör örgütüne binlerce kez lanet olsun. Bize bu acıyı yaşatanlara ve bu acıyı layık görenlere lanet olsun. Bu insanlar, vicdanlarıyla baş başa kalsınlar. Eğer kafalarını yastığa koyduklarında rahat uyuyabiliyorlarsa ne mutlu onlara. Ben hakkımı helal etmiyorum. Etmediğim insanları da zamanı ve yeri geldiğinde tek tek ifşa edeceğim" dedi.
HDP EVLADIMIN KANINDA BOĞULACAK
HDP'nin gerçek yüzünü bir kez daha gösterdiğini kaydeden Özbey, "Yalancı olduklarını gösterdiler. Rahatça bu çocukları getirebilecek imkanlara sahiptiler ama getirmediler. Çünkü bunu kullanmak istediler. Ben onlara ne bu dünyada ne de ahirette hakkımı helal etmiyorum. Benim çocuğum ve 12 evladımızın kanında boğulacaklar. Ben dünyada bir insanın yaşamayacağı evlat acısını yaşıyorum. Allah, benim yaşadığımı onlara da yaşatsın. İnsan Hakları Derneği( İHD) genel başkanından, yönetim kuruluna kadar hepsiyle görüştüm. Bizi hükümete gönderdiler, hükümetten olumlu cevap getirdik. Yine yerlerinden kımıldamadılar. Bugünde bunun hesabını onlardan soracağız. Bizi aylarca, yıllarca oyaladılar. 'Uğraşıyoruz' dediler, gelinen aşamada gördük ki uğraşmamışlar, oyalanmışız" diye konuştu.