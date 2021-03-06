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haberi: Milli Eğitim Bakanı 'tan velilere uyarısı

haberleri... Milli Eğitim Bakanı , "Yerinde karar" dönemiyle birlikte başlayan hafta sonu serbestliği ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Vatandaşlardan okulları ve çocukları düşünerek kontrollü davranmalarını rica eden Bakan Selçuk, "Çok bunaldığınızı tahmin ediyorum ancak sağlıklı normalleşebilmek için hâlâ yüksek desteğinize ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı. İşte Bakan Ziya Selçuk'un son dakika açıklaması...

Giriş Tarihi: 6.3.2021 22:31 Son Güncelleme: 6.3.2021 22:48 ABONE OL
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere normalleşme uyarısı

Son dakika haberi... Koronavirüs salgınında "Yerinde karar" döneminin başlamasıyla birlikte uzun bir süreden sonra ilk kez hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmadı. Yaklaşık 3.5 aydır hafta sonu evlerine kapanan İstanbullular da sabah saatlerinden itibaren kendilerini sokaklara attı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise sosyal medya hesabından vatandaşlara uyarılarda bulundu.

VELİLERE NORMALLEŞME UYARISI: ÇOCUKLARIMIZI DÜŞÜNELİM

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı illerimizde uzun zamandır ilk kez hafta sonu serbestliği var. Vatandaşlarımızdan ricam okullarımızı ve çocuklarımızı düşünerek kontrollü davranmaları. Çok bunaldığınızı tahmin ediyorum ancak sağlıklı normalleşebilmek için hâlâ yüksek desteğinize ihtiyacımız var." dedi.

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Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere normalleşme uyarısı
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