Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan art arda 'Kısıtlamasız Cumartesi' mesajı

Türkiye'de 'Yeni Kontrollü Normalleşme' döneminin ilk hafta sonu yaşanıyor. Bu akşam 21.00'e kadar vatandaşlara herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak. Vatandaşlardan yeni dönemde maske, mesafe ve hijyene riayet etmeleri istenirken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan art arda paylaşımlar geldi. Bakan Koca, 'Devamı kıymetini bilmemize bağlı' derken, Vali Yerlikaya, "Kısıtlamasız ilk Cumartesi sabahımızda, açık ve kapalı alanlardaki uyarılarımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum" diyerek bir video paylaştı.

BAKAN KOCA'DAN 'KISITLAMASIZ İLK CUMARTESİ' PAYLAŞIMI

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara uyarıda bulundu. Bakan Koca, "Beklediğimiz Cumartesilerin ilki! Devamı, kıymetini bilmemize bağlı." ifadelerini kullandı.